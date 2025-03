Jan Bureš: Dopad amerických cel na střední Evropu

Obchodní války začínají být pro trhy vážnou věcí. Tím, že americký prezident Donald Trump uvalil cla na Kanadu i Mexiko, se zvyšuje i pravděpodobnost ostrého obchodního střetu s Evropou.



Pokud jde o sektor automotive, považujeme za nejzranitelnější země v Evropě ty, které jsou nejvíce exponované vůči vývozům automobilů a segmentu automotive na americký trh. Na prvním místě, z těch velkých ekonomik, je Německo. Když se podíváme do střední Evropy ve větším detailu, tak nejvíce zranitelné je Slovensko, které přímé nebo zprostředkované vazby automotivu na americký trh má nejsilnější. Následuje Maďarsko. A na posledním místě by ten přímý negativní dopad pocítilo Česko nebo Polsko, kde ta provazba na americký trh je relativně malá.



Na druhou stranu není možné dívat se pouze na automotive. To, že se zvyšuje obchodní nejistota v globálu negativně dopadá na veškeré exportně orientované ekonomiky, kde Česko není výjimkou.



I proto je pravděpodobné, že česká koruna bude více reflektovat toto riziko v nejbližších seancích a že bude mít problém udržet si dobrou náladu z posledních týdnů, kdy se pohybovala pod hranicí 25 korun za euro.

