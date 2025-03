Traders Talk: Divoká karta pro USA, Evropa sílí a zvýšené objemy na ČEZ

Americké trhy se stále zmítají v nejistotě, velké technologické akcie hledají pevnou půdu pod nohama a obchodní cla mohou být pro trhy další divokou kartou. Jak se v tomto chaosu zorientovat? Makléř František Kronus v aktuálním dílu Traders Talk analyzuje klíčové faktory, které hýbou trhy – od americké politiky, přes evropský růst až po zvýšený objem na akciích .

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

Obsah:

00:20 Divoká karta pro americké trhy

03:50 Americké technologie na vlnách

06:00 Evropa poblíž maxim

07:30 Zvýšené objemy na ČEZ

09:10 Pražské banky před dividendou







Amerika u dna?



V posledních týdnech zažívaly americké trhy výraznou korekci a hlavní americké indexy se dostaly pod dlouhodobé technické hladiny. Odrážíme se ode dna nebo nás čeká další propad? Makléř Patria Finance František Kronus upozorňuje, že odborníci jsou nyní rozděleni na dvě skupiny. Jedni vidí současnou situaci jako příležitost prodávat za ještě slušné ceny, druzí naopak hovoří o náznaku stabilizace. Do toho všeho vstupuje divoká karta v podobě Trumpovy revize celní politiky.



Technologický sektor na vlnách jako příležitost pro trading



Pokles amerických akcií vedly zejména velké technologie. Například akcie Nvidie se propadly až k hranici 105 USD, nyní se pohybují kolem 120 USD. “Na trzích lze očekávat spíše divočejší vlny než souvislý růst,” domnívá se Kronus. Právě tyto vlny na velké sedmičce technologických akcií makléř využívá k nákupům, resp. prodejům. „Když teče krev, je vhodná doba k nákupu titulů, jako jsou , Meta, nebo ,“ naopak při zvýšeném optimismu tyto tituly prodává.



Evropské trhy poblíž maxim



Zatímco se americké trhy zmítají v nejistotě, evropské indexy se pohybují poblíž historických maxim. Hlavním důvodem je geopolitická situace a zvýšené investice do zbrojení. „Evropské zbrojařské a průmyslové firmy profitují z rostoucích fiskálních výdajů, což tlačí ceny akcií nahoru,“ vysvětluje Kronus.



Vysoké objemy na a banky před dividendou



Na akciích jsme mohli v poslední době zaznamenat zvýšené objemy spojené s růstem ceny akcie, která vzrostla až nad hranici 1 100 Kč. Makléř nárůst objemu spojuje s článkem v E15, ve kterém se Tykač svěřil, že se rozhodl nakupovat výraznější podíly na . “Samozřejmě otázkou je, jestli to nakupují teď, nebo jestli to nakupovali při hodnotách 900 Kč a podobně,” podotýká makléř. Nárůst ceny ale makléř využívá pro prodej. „ČEZ je tradičně silně ovlivněn politikou a další vývoj bude záviset na politické situaci,“ odhaluje Kronus důvody redukce své pozice.



Kromě se daří i bankovním titulům, které profitují ze stabilních výsledků a blížící se dividendové sezóny. “Zajímavější pak bude spíš to, co přijde po dividendách. Ale výhled na banky je stále slušný, výsledky hlásí banky pořád dobré. Takže ten výhled minimálně nějaký další rok, kam zhruba vidíme, vypadá pořád poměrně solidně,” uzavírá Kronus.