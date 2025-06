M2C upsala akcie za 280 Kč, burzovní debut proběhne 20. června

Společnost M2C, která se zabývá komplexní správou budov, má nakročeno úspěšně vstoupit na trh START Burzy cenných papírů Praha. Robustní poptávka vedla k tomu, že společnost 16. června 2025 upsala 800 tisíc kusů akcií za cenu 280 korun za kus, což znamená hrubý výnos IPO ve výši 224 milionů korun. Tržní hodnota firmy tak dosáhla téměř 1,1 mld. korun a firma se díky tomu stane největší firmou na trhu START pražské burzy. Akcie se začnou na pražské burze obchodovat 20. června.



Společnost Mark2 Corporation Investment SE (M2C) dnes úspěšně zakončila veřejnou nabídku svých akcií (IPO). Zájem o primární úpis byl mezi investory obrovský a emise se díky tomu upsala za cenu 280 Kč v rámci stanoveného nabídkového pásma 250 Kč – 300 Kč za akcii v celkovém počtu 800 000 kusů. Akcie budou novým majitelům připsány na účet 19. června, obchodování bude na trhu Start Market zahájeno 20. června 2025.



M2C se tak díky dosažené valuaci 1 069 544 000 Kč stane největší společností obchodovanou na trhu Start Market. Díky velkému zájmu o úpis museli být někteří investoři v rámci alokace (přidělování upsaných akcií jednotlivým upisovatelům) tzv. kráceni, což je u takto úspěšných úpisů zcela standardní. Při ceně 250 korun za kus poptávali investoři téměř dvojnásobný počet nabízených akcií. Významně přeupsaná byla objednávková kniha i na ceně 280 Kč za akcii, což je i cena, za kterou investoři akcie upsali. Konkrétně na této ceně poptávali 1,5násobek nabízených akcií.



„M2C je mezinárodním poskytovatelem služeb v oblasti správy budov s důrazem na inovativní technologická řešení. Vstup na pražskou burzu vnímáme jako přirozený krok v dalším rozvoji společnosti. Velmi si vážím důvěry, kterou nám noví spoluakcionáři projevili, a těší mě, že investovali do růstových akcií. Naše práce často není na první pohled vidět, ale je stabilní a nezbytná. Děkuji všem za projevenou důvěru a těším se na naši společnou úspěšnou budoucnost,“ uvedl Matěj Bárta, generální ředitel M2C.



Úpis akcií se uskutečnil od 2. do 16. června 12:00. V rámci veřejné nabídky společnost M2C nabídla investorům 21% podíl v hodnotě 224 milionů korun. Získané peníze použije především do rozvoje technologických inovací, dalších akvizic a expanze na nové trhy.



Skupina M2C zaznamenala v roce 2024 výrazný meziroční růst obratu o 21 %. Podle konsolidovaných dat dosáhl obrat společnosti 4,6 miliardy korun, což představuje nejlepší výsledek v 33leté historii firmy. Ukazatel hrubého provozního zisku EBITDA pak dosáhl 173 milionů korun, zatímco v roce 2023 činil 67 milionu korun.



„Od začátku naší práce na přípravách IPO jsem věděl, že se jedná o mimořádně kvalitního emitenta s velkým růstovým potenciálem a jsem rád, že to soudě podle obrovského zájmu o úpis poznali také investoři. Jsem přesvědčený, že emise bude hrát na trhu START výraznou roli a managementu společnosti M2C se bude dařit investorům dlouhodobě přinášet očekávané zhodnocení. Gratuluji a děkuji všem, kteří se na tomto úspěšném příběhu podíleli,“ říká Marek Hatlapatka, který za poradenskou firmu CYRRUS proces přípravy IPO řídí.



„Chtěl bych poblahopřát společnosti M2C k velmi úspěšnému úpisu na pražské burze. Jsem rád, že máme na burze inovativní společnost, která patří ke špičce ve svém oboru,“ dodává generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, Petr Koblic.



Společnost M2C se za 33 let svého působení stala jednou z největších společností s mezinárodní působností, která poskytuje služby integrovaného facility managementu. Zaměstnává více než 8 500 lidí ve 13 zemích Evropy. Díky dlouholetým zkušenostem a know-how v rámci služeb ostrahy, údržby a úklidu je důležitou entitou udávající trendy na trhu.