Traders Talk: Pokoření tržních maxim je reálné, Fed nezaskočí a lepší zítřky pro AMD

Po útoku Izraele na Irák zažily trhy prudké výkyvy, které však postupně odeznívají. Přesto zůstává mezi investory znatelná nervozita, jak ukazuje vysoký index strachu VIX. Makléř Pavol Mokoš z Patria Finance přibližuje, proč i přes geopolitické napětí trhy míří k historickým maximům, jaký vliv může mít dnešní rozhodnutí Fedu a na jakou akcii aktuálně sází.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

Tržní výkyvy po útoku Izraele na Irák pomalu ustupují a akciový trh se nyní nachází možná až překvapivě vysoko, uvádí makléř Patria Finance Pavol Mokoš. “Varující ale zůstává pořád hodně vysoká úroveň VIX, který vystřelil přes 20 bodů, což signalizuje zvýšený strach investorů,” varuje makléř.

S tím, jak se trhy blíží svým historickým maximům, investoři váhají, zda to skutečně dotáhnout až na ta maxima. “Probíhá tam konsolidace a vyčkávání na další vývoj,” podotýká makléř. Je tedy dosažení nových maxim reálné? “Podle toho, jak se trh chová technicky, skutečně míříme na nová maxima a je spíše otázkou času, kdy je investoři otestují.” Proražení maxim by pak podle něj otevřelo další cestu býčího trhu.



Dnes večer vyjde také rozhodnutí Fedu o výši sazeb, které by měly podle očekávání trhu zůstat na 4,5 %. Klíčový bude spíše komentář šéfa Fedu Jeroma Powella k potřebě hýbat se sazbami do konce roku. “Trhy naznačují, že Fed by měl snižovat letos dvakrát až úplně na závěr roku - v říjnu a v prosinci.”



Na pražské burze úspěšně proběhl úpis akcií M2C, ze kterého se stala největší a neúspěšnější emise trhu Start. U českých blue-chips pozorujeme spíše stagnaci, ať už u akcií , které zamrzly kolem úrovně 1200, tak u akcií , které se zastavují kolem úrovně tisícikoruny.



Který titul aktuálně makléř nakupuje? Jsou to akcie AMD. Po sérii poklesu na této akcii se zdá, že má to nejhorší za sebou. “Zhruba roční negativní trend je konečně zlomený a otočil zase nahoru. Teď je to jeden z titulů, na který hodně sázím,” uvádí makléř a dodává, že AMD je v současnosti jediný potenciální konkurent pro Nvidii na úrovni AI čipů.



Obsah:

00:00:23 Aktuální vývoj na trzích

00:03:15 Technická analýza

00:04:46 Zasedání Fedu

00:06:26 Klíčové události na pražské burze

00:07:33 Investiční tip - AMD