Pod 15 procent nepůjdeme, vzkázal Trump

Americký prezident Donald Trump vyslal zemím, které dosud se Spojenými státy neuzavřely obchodní dohodu, jasný vzkaz: „Budeme mít jednoduché, přímé clo ve výši 15 až 50 procent,“ prohlásil ve středu na summitu AI ve Washingtonu. Zdá se tak, že níže než pod 15procentní hranici, kterou si z noci na středu vyjednalo Japonsko, se Evropská unie nedostane.

Trump začátkem tohoto měsíce uvedl, že více než 150 zemí od něj obdrží dopis obsahující celní sazbu „pravděpodobně 10 nebo 15 procent, ještě jsme se nerozhodli“.

Podobně mluvil v neděli pro televizi CBS také ministr obchodu Howard Lutnick, když řekl, že malé země, včetně „latinskoamerických zemí, karibských zemí a mnoha afrických zemí“, budou mít základní clo ve výši 10 procent.

Nynější vyjádření šéfa Bílého domu, že clo bude minimálně 15 procent, tak přináší další zvrat. Zároveň je v souladu s poslední uzavřenou dohodou, kdy se Spojené státy dohodly s Japonskem, že místo hrozícího 25procentního cla se bude na japonské zboží dovážené do USA vztahovat sazba 15 procent, a to včetně automobilů. Výměnou za to Japonsko zruší omezení na některé americké produkty a investuje v USA 550 miliard dolarů.

Podle zdrojů Bloombergu jednal Washington o podobných podmínkách také s Jižní Koreou, která rovněž usiluje o 15procentní sazby včetně automobilů. Na stejnou sazbu ze současných 19 procent se pak snaží dostat také Filipíny.

Evropská unie či Indie s USA rovněž stále vyjednávají, čas se jim ale krátí. Trump hrozí, že na EU uvalí po 1. srpnu 30procentní clo, pokud se do té doby obě strany nedohodnou. Jistý posun možná nastal ve středu večer, kdy list Financial Times a agentura Reuters s odvoláním na své diplomatické zdroje napsaly, že Brusel se blíží k dohodě o 15procentní základní celní sazbě.

Sám Trump ve středu prohlásil, že „pro některé země zavede velmi, velmi jednoduché clo“, protože je tolik zemí, že „nemůžete vyjednat dohody se všemi“. Rozhovory s EU jsou podle něj „vážné“. „Pokud souhlasí s otevřením unie americkým podnikům, pak jim dovolíme platit nižší clo,“ dodal.

Zdroj: Bloomberg