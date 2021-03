Smíšený úvod týdne v USA

Dnešnímu obchodování v USA chyběl jakýkoliv zásadní stimul a tak byl dnešní vývoj poměrně nevýrazný. Volatilita stejně jako zobchodované objemy akcií tak byly podprůměrné. Trhům mírně pomohlo vyjádření prezidenta Bidena, že 90 % dospělých američanů, pro které je vakcína vhodná, by měli být naočkováni do 19.4.2021.

Nejlépe se dnes dařilo zdravotnímu sektoru (Pfizer +1,1 %, Gilead Sciences +1,5 %, +1,2 %). Obecně pak lze říci, že defenzivní akcie byly dnes nejsilnějším článkem akciových indexů, mezi ně typicky patří telekomunikační sektor (AT&T +0,8 %, +1,1 %). Naopak nejhůře si vedly akcie ropných společností a to i přes mírný růst cen ropy (Chevron -0,5 %, -2,5 %, Energy -1,9 %, Occidental -2,7 %) a finanční sektor (Bank of America -1 %, -2 %, -3,2 %, -1,6 %). Finanční sektor byl do jisté míry poznamenán zprávou Credit Swiss (-11,4 %) ohledně očekávané velké ztráty jednoho z hedgeových fondů, které pravě Credit Swiss financuje. Příliš se nedařilo ani technologiím, ikdyž rozhodně nelze říct, že by dnes došlo k plošnému výprodeji tohoto sektoru (Alphabet +1 %, -0,5 %, -0,6 %, +2,8 %, -1,2 %, Blizzard +1,7 %).

Za zmínku pak stál dnešní růst akcií společnosti Kraft Heinz (+1,9 %), která se tak při dnešku dostala na více než roční maxima. Akcia byla tažena vzhůru primárně zvýšenou poptávkou po růstových opcích této společnosti.