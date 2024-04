Zámořské akciové indexy uzavřely týden růstem

Hlavní zámořské indexy uzavřely páteční obchodní seanci výrazným růstem, kdy indexy S&P 500 a Nasdaq 100 dokázaly uzavřít s růstem přes 1 %. Růst byl podpořen dvěma faktory, tím prvním jsou solidní výsledky Googlu (Alphabet) a . Obě společnosti dokázaly investory překvapit a trh na výsledky reagoval kladně. Akcie Alphabetu rostly o 10 %, pak přidal 2,5 %. Druhý faktor, který dnes trhy podpořil je index jádrové inflace PCE. Index sice meziročně rostly silněji, než investoři čekali, nicméně dá se hovořit o určitém opadnutí nervozity, které trhy podpořilo.

Nejvíce se tedy dařilo technologickému sektoru, konkrétně Alphabetu. Nicméně ani společnosti ze sektoru polovodičů nezůstaly pozadu. přidala přes 5,5 %, konkurent AMD pak rostl o 2 %. Dařilo se i sociální síti Snap, která provozuje platformu Snapchat. Společnost vykázala silnější než očekávané tržby a zároveň překvapila silnějším reportem aktivních uživatelů. Pozadu dnes zůstaly akcie společnost , které propadly o 10 %. Společnost investory zklamala horším reportem čtvrtletních výsledků a zároveň představila výhled, který investory neuspokojil.



Zajímavá zpráva dnes přišla i z trhu s komoditami. Futures kontrakty na zrnka kávy robusta dnes opět rostly a dosáhly růstu o 50 % od začátku roku. Za růstem stojí zejména slabá nabídka, která je pod tlakem nízké úrody ve Vietnamu. Místní farmáři a jejich úroda trpí špatným počasím v regionu, které snižuje úrodu a zároveň největší producenti část úrody prozatím nenabízí na trhu a vyčkávají na ještě lepší ceny. Kombinace těchto faktorů tak žene cenu vzhůru.



Výnosy amerických státních dluhopisů dnes drobně oslabovaly po zveřejnění PCE indexu, nicméně stále se pohybují poměrně vysoko a dluhopis s desetiletou splatností dnes indikuje výnos ve výši 4,66 %.



Silně dnes rostly také akcie čínských automobilek věnujících se produkci elektrovozidel. Ty posilovaly poté, co analytici zveřejnili report, ve kterém komentovali silný potenciál růstu, který by měl být podpořen finančními bonusy ze strany čínské vlády pro zájemce, kteří vymění své vozidlo za některé z čínských elektro vozidel. Právě tento stimul by měl dle analytiků pomoci právě producentům. V návaznosti na report tak rostly akcie Li Auto o 7 %, Nio o 8 % a XPeng o 10 %.



Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +1,02 %, NASDAQ 100 +1,65 % a Dow Jones +0,40 %.