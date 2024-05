Fed není spokojen se směřováním inflace k cíli. Nezměnil sazby, ubral z tempa redukce bilance a dolar po váhání ztrácí

Americká centrální banka Fed rozhodla o ponechání úrokových sazeb beze změny v pásmu 5,25 až 5,5 procenta. Tento krok byl trhy očekáván, pásmo je stabilní od července roku 2023. Znamená maxima za poslední dvě dekády. Změna přichází u redukce bilance Fedu. Fed od června měsíční tempo u Treasuries upraví na pouze 25 miliard dolarů z dosavadních 60 miliard dolarů. Beze změny zůstává u hypotečním dluhem krytých nástrojů MBS na 25 miliardách dolarů, Fed tak obě složky vyrovnal. Do celoročního objemu redukce držby aktiv je to však zářez zásadní – tempo snižuje nově na 300 miliard dolarů ve srovnání se 720 miliardami po startu programu v červnu roku 2022. Obtížnost boje s inflací dostatečně vyjadřuje formulace měnového výboru FOMC amerického Fedu o „nedostatku dalšího postupu co do směřování inflace k 2% cíli“.

„FOMC nepovažuje za správné snížit cílové pásmo (pro sazby), dokud nebude silněji přesvědčen o udržitelném směřování inflace k cíli 2 procent,“ konstatuje zápis z jednání. Aktuální tempo při přepočtu na celý rok dosahuje 2,7 %, bez cen potravin 2,8 %. Pokud jde o duální cíl stabilních cen a plné zaměstnanosti, Fed přidal dovětek „za poslední rok“ do dřívější formulace o „lepší vyváženosti obojího“. U růstu ekonomiky Fed hovoří o solidním tempu, trhu práce silném a nezaměstnanosti nízké.

Od června roku 2022, kdy Fed spustil program kvatitativního utahování, měl mandát redukovat bilanci až o 95 miliard dolarů měsíčně. V důsledku programu zatím bilance Fedu klesla o zhruba 1,5 bilionu dolarů k 7,4 bilionům dolarů.

Běh na dlouhou trať je patrný i ze slov šéfa Fedu Jeroma Powella na následné tiskové konferenci. Tam uvedl, že nabývání jistoty bude trval déle, než se domníval dříve. Ujistil, že měnová politika bude dostatečně restriktivní. Uvedl, že otázka, zda jsou sazby na svém vrcholu, je a bude závislé na nově příchozích datech z ekonomiky. Těmito slovy nechává trhy poměrně v nejistotě.

Určitou rozkolísanost vidíme na eurodolaru. Ten se po rozhodnutí Fedu pohyboval s +0,15 % u 1,0685 EURUSD. slova šéfa Fedu ale dolar sestřelila přes 1,730 EURUSD. Zásadní pohyb se zatím nedostavuje ani na akciích, kde DJIA roste o 0,4 % a S&P 500 klesá o 0,1 % a vývoj je tak podobný stavu před rozhodnutím Fedu.

Investoři již posunuli termín prvního snížení úroků, nyní dávají šanci 50 procent tomu, že Fed sníží hlavní úrok o čtvrt procentního bodu v září. Někteří se domnívají, že k tomu přistoupí až v prosinci. Na začátku roku přitom analytici čekali letos až šest snížení, celkem o 1,5 procentního bodu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 20:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0832 -0.3426 25.1859 25.0746 CZK/USD 23.3775 -0.9008 23.6240 23.3775 HUF/EUR 389.6352 -0.4483 391.6400 389.4546 PLN/EUR 4.3200 -0.3213 4.3505 4.3200

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7692 0.5522 7.7713 7.7110 JPY/EUR 168.5810 0.2024 168.7010 168.1390 JPY/USD 157.0990 -0.3729 157.9940 157.0050

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8550 0.1370 0.8560 0.8536 CHF/EUR 0.9828 0.2259 0.9837 0.9812 NOK/EUR 11.8224 -0.2670 11.8734 11.8089 SEK/EUR 11.6873 -0.4777 11.8681 11.6846 USD/EUR 1.0730 0.5821 1.0733 1.0649

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5295 -0.9615 1.5468 1.5291 CAD/USD 1.3706 -0.4955 1.3783 1.3703