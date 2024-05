HSBC: Silná ekonomika bude akciím dál pomáhat, důležitý je příběh klesající inflace

Akcie firem, které svými posledními výsledky nedosáhly na očekávání, klesají. Ale u firem, které naopak překvapily pozitivně, není vidět nijak silné posílení akcií. Na Yahoo Finance to uvedla Nicole Inui z , podle které je tento jev dán přehodnocováním dalšího výhledu firem. Investoři totiž podle ní věnují větší pozornost indikátorům dalšího vývoje s tím, že očekávání týkající se ziskovosti jsou pro letošní rok nastavena hodně vysoko.



Strategička připomněla, že před půlrokem se čekalo, že americká ekonomika bude letos růst přibližně o 1 %. Nyní jsou očekávání letošního růstu nad 2 %. Silná ekonomika by pak měla napomáhat tomu, aby obchodované společnosti skutečně dosáhly na zmíněná vysoká očekávání na straně ziskovosti. Celkově je tak podle ní výhled pro americký akciový trh stále pozitivní. Jak vidí další vývoj monetární politiky?



Inui míní, že nezáleží na načasování prvního snížení sazeb, důležité je, aby celkový makroekonomický vývoj odpovídal tomu, že sazby půjdou dolů. Poslední čísla přitom ukazují, že inflace není tak ochotná k dalšímu poklesu. A problémem by byla její opětovná reakcelerace. Pak by se totiž změnil celkový makroekonomický rámec a pro akcie by šlo o výraznou překážku. Pokud naopak makroekonomický příběh směřuje i nadále směrem k poklesu sazeb, „nezáleží na tom, zda půjdou dolů v červnu, červenci, září nebo prosinci.“





Medvědí scénář by podle strategičky vypadal právě tak, že dojde k celkovému makroekonomickému posunu a americká centrální banka by namísto snižování sazeb mířila k jejich dalšímu zvýšení. „To by evidentně působilo negativně na valuace i ziskovost obchodovaných firem. Od takového scénáře jsme ale podle našeho názoru stále hodně vzdáleni.“



Pozitivně vidí Inui akcie velkých technologických společností. U nich by nemělo moc záležet ani na tom, že sazby pravděpodobně „zůstanou výše po delší dobu“. Příčina tkví v silných rozvahách a ziskovosti těchto firem. Navíc mají i silný strukturální příběh. K tomu strategička vnímá pozitivně i sektor zboží dlouhodobé spotřeby. Přesněji řečeno jeho prémiovější část, protože spotřebitel z tohoto segmentu trhu by neměl být výrazně ovlivněn vyššími sazbami. K tomu více těží z efektu bohatství souvisejícího z vyšších cen nemovitostí a cen akcií.



Ze sektoru zboží dlouhodobé spotřeby pak je podle expertky zajímavý i druhý extrém. Tedy společnosti, které se zaměřují na spotřebitele z nižších příjmových skupin. Zde by se totiž mohlo projevit to, že se do tohoto podsektoru začnou přesouvat i spotřebitelé se středními příjmy.



