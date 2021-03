Biden stimuluje Wall Street

Akcie v zámoří ani dnes nezahálely a jak už bývá zvykem, trhaly rekordy. Důvodem bylo očekávání představení dalšího stimulačního baličku nového prezidenta Bidena. Tentokrát částku vyšponoval na 2,25 bil. USD. Investice mají být největší od vesmírného programu z roku z šedesátých let minulého století.

Prostředky by měly plynout do dopravní infrastruktury (620 mld. USD), zkvalitnění života obyvatel v domácnostech (650 mld. USD), zpracovatelského průmyslu (580 mld. USD) a 400 miliard na vylepšení života starších a postižených občanů. Zaplatit to celé má zvýšení daňové sazby pro korporace zpět z 21 na 28 % (Trumpova daňová reforma tímto bere za své).

Největším beneficientem dnešní rally byl segment informačních technologií (+2 %), následován vyšší osobní spotřebou (+1,3 %). Nedařilo se financím a energetice (obojí -0,5 %).

Z makroekonomických dat byla dnes zveřejněna tvorba pracovních míst v soukromém sektoru. ADP reportuje +517 tisíc pozic (oček. 552 tisíc). Proti únorovým (revidovaným) 176k se jedná o rapidní růst. Prodeje domů poklesly o 10,6 % (oček. -3,1 %).





Index Dow Jones Industrial Average celý den opatrně našlapoval okolo včerejší závěrečné hodnoty. Pozitivní nálada širšího trhu se na něj nijak zvlášť nepodepsala. DJ končí na 32.980 bodech (-0,2 %). S&P 500 tažený technologickými komponenty rostl o 4 desetiny na 3.973 bodů. Technologický Nasdaq Composite zaválel. Barometr rostl o 1,5 % na 13.246 bodů.Měnový pár eurodolar šlapal vodu. Směrem nahoru mu bránila první denní rezistence (R1 1,1752) na cestě dolů se zastavil nad prvním supportem (S1 1,1695), jinak osciloval okolo pivotu (PP 1,1734). Ropa WTI se sice celý den držela hezky, ale vypořádání proběhlo na nejnižší denní úrovni (59,00 USD; -2,5 %). Týdenní zásoby klesly pouze o 876 tisíc barelů, čekalo se cca dvojnásobné číslo. Trojská unce zlata zdražila o 1,3 % na 1.707 USD za trojskou unci.