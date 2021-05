Reakce na inflační čísla nabrala na síle, rostoucí výnosy doléhají na akcie

Spotřebitelská inflace v zámoří byla v dubnu vyšší, než se čekalo. Ačkoli podle nás nebyla čísla tak strašná a první reakce trhů byla hodně rozpačitá, postupně se směr vyjasnil.

Data trh přijímá jako signál, že inflace nemusí být tak přechodná, jak tvrdí Fed. To by znamenalo, že centrální banka bude nucena přistoupit ke zpřísnění politiky dříve. Inflační očekávání výrazně stoupla hlavně na krátkém, 2letém horizontu. Výnosy dluhopisů se však jako obvykle posouvají výš hlavně u delších splatností, kdy 10Y výnos už je od včerejška +6 bazických bodů.

Na akciovém trhu podle očekávání vyšší výnosy nejvíce odnáší Nasdaq a technologie. Index je dole o necelá 2 procenta. Americké akcie jsou však pod tlakem na více frontách. Daří se prakticky jen bankám - právě díky výnosům - a energetickým firmám profitujícím z dražší ropy. Ta dnes postupuje výš o 1,8 pct.

Evropské akcie jsou na tom však dobře a odpolední data jim nijak neuškodila. Stoxx Europe 600 se drží skoro o půl procenta výš. Výhodou je slabší euro, které vůči dolaru ustupuje na 1,2075. Pro Evropu hovoří také zaostávání v cyklu, který ještě nedospěl do fáze přehřívání. I tak je ale jasné, že v případě utažení měnové politiky Fedu by Evropa ušetřena nebyla.

Bankéři z Fedu budou zřejmě dál tlumit obavy. To se potvrzuje už dnes, kdy místopředseda Clarida mluvil znovu o přechodném vzedmutí cen a nárůstu poptávky, jíž v tempu nestačí nabídka. Připustil ale, že ho data překvapila. V podobném duchu se asi ponesou i další komentáře. Naproti tomu nás zítra čeká další cenová statistika, tentokrát o výrobních cenách. Jejich silnější růst by byl pro trhy rovněž nepříjemný a je možné, že se už dneškem do cen dostávají taková očekávání.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:39 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5629 0.1609 25.5856 25.4910 CZK/USD 21.1710 0.7831 21.1920 21.0010 HUF/EUR 357.1692 -0.4779 359.2434 356.9700 PLN/EUR 4.5456 -0.1429 4.5491 4.5285

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7965 -0.1876 7.8254 7.7794 JPY/EUR 132.2140 0.1731 132.3990 131.3355 JPY/USD 109.4900 0.7917 109.5060 108.6630

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8568 -0.2706 0.8589 0.8560 CHF/EUR 1.0974 -0.0728 1.0992 1.0956 NOK/EUR 10.0536 0.5553 10.0815 10.0181 SEK/EUR 10.1617 0.5631 10.1648 10.0941 USD/EUR 1.2076 -0.6013 1.2152 1.2068

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2922 1.3568 1.2932 1.2749 CAD/USD 1.2104 0.0347 1.2125 1.2049