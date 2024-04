Trhy otevřou opatrně. Erste po prvním čtvrtletí potvrzuje roční výhled, dozvíme se první odhad HDP

Evropské akciové trhy otevřou pohledem futures mírně pozitivně, pro Wall Street se pohybují kolem nulové změny. Výsledky za první čtvrtletí roku představila , v 9:00 se dozvíme první odhad vývoje českého HDP za první letošní kvartál.

Futures: DAX na zelené nule, CAC +0,2 %, FTSE +0,2 %; DJIA na červené nule, S&P 500 -0,1 %, Nasdaq na červené nule.

dosáhla v prvním čtvrtletí čistého zisku 783 milionů eur, nad očekáváním 696,3 mil. eur dle konsensu agentury Bloomberg. Jeho meziroční vzestup dosáhl 32 procent. Čistý úrokový výnos meziročně banka zvedla o 4,7 % na 1,85 miliardy eur a mírně tak předčila očekávání 1,82 mld. eur. Příjmy z poplatků a provizí dosáhly 712 milionů eur, taktéž nad očekáváním 691,5 mil. eur. Provozní výsledek banky dosáhl 1,51 miliardy eur.

po prvním čtvrtletí potvrdila dříve komunikovaný výhled pro letošní rok. Pro celý 2024 očekává stále pokles čistého úrokového výnosu kolem 3 %, růst úvěrů kolem 5 % a náklady rizik pod 0,25 %.

Analytici Patria Finance vidí v prvotní reakci výsledky Erste jako mírně pozitivní z pohledu očekávané reakce trhu.

Dnes vyprší termín pro podání závazných nabídek na stavbu až čtyř nových jaderných reaktorů v České republice. Uchazeči o obří projekt jsou francouzská EDF a korejská KHNP. Obě firmy už potvrdily, že nabídky podají. Detaily nabídek ovšem ještě po nějakou dobu nebudou veřejné. O vítězi tendru i o tom, kolik jaderných bloků se v bude v Česku v budoucnu stavět, by se mělo rozhodnout do léta. První z nich by měl stát v roce 2036.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes v 9:00 zveřejní první předběžné údaje o vývoji ekonomiky v prvním čtvrtletí. "Odhadujeme, že reálný HDP vzrostl o 0,4 procenta mezikvartálně, podobně jako v posledních třech měsících minulého roku. Hlavním motorem bylo oživení na straně spotřebitelské poptávky, která byla v posledních dvou letech extrémně zchlazená. Vyšší útraty domácností odrážejí především zkrocení inflace a obnovený růst reálných mezd, stejně jako rostoucí spotřebitelskou důvěru," uvedl analytik ČSOB Dominik Rusinko.