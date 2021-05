Stock Spirits ustál propad na českém trhu, zisk na akcii vylétl o 90 procent

Likérka Spirits v první polovině svého ročního hospodaření do konce letošního března dokázala meziročně zvednout zisk na akcii o více než 90 procent, když dokázala růst především na klíčovém polském trhu a vyrovnala se s propadem v Česku kvůli covidovým uzavírkám. Hovoří ale také o růstu konkurence. Mezitímní dividendu navrhuje 2,98 eurocentu na akcii, před rokem to bylo 2,77 eurocentu.

Spirits dosáhl celkově tržeb meziročně nižších o 3,3 % na úrovni 183,4 milionu eur. Po vyloučení vlivu pohybů měn by ale dosáhla drobného 0,3% růstu. Očištěný zisk EBITDA meziročně klesl o 2,4 % na 44,5 milionu eur, bez vlivu měn ale rostl o 1,7 %. Čistý zisk se celkově zvedl o 91,6 procenta na 28,1 milionu eur při růstu zisku na akcii o 90,4 % na 14,11 eurocentu. Spirits se podařilo meziročně snížil čisté zadlužení o více jak 30 procent na 38,3 milionu eur.

Pohled na jednotlivé trhy nabízí růst o 4,3 % na tržbách a 6,8 % na EBITDA na klíčovém polském trhu, ze kterého pochází 57 procent tržeb skupiny. V Česku s 25% přínosem do celkových tržeb firmu svírala covidová omezení a hovoří také o růstu konkurence. Tržby klesly o 13,6 %, zisk EBITDA o 21,2 %.

Výsledky Spirits v 1H21 proti 1H20 (ponecháváme v ENG originále):

Šéf firmy Mirek Stachowitz vyzdvihuje, jak se celková výkonnost firmy dokázala poprat s uzavírkami v souvislosti pandemie covid-19 a že především klíčové značky firmy dokázaly dále posilovat. Zmiňuje inovace, zákazníci se pak ze svých domovů podle něj více přiklonili k prověřenému právě co do značek. „Jsme na správné cestě k naplnění našich ročních cílů, čelíce pandemii dopadu polského zdanění. Ač v této souvislosti přetrvávají krátkodobé nejistoty, ohledně dlouhodobého výhledu jsme si jisti, což ukazujeme jak investice do našich značek tak růstem dividendy,“ uvedl Stachowicz.

Spirits navrhla mezitímní dividendu 2,98 eurocentu, což je meziročně o 7,6 % více.