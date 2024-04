Německá ekonomika po poklesu opět roste, v prvním čtvrtletí o 0,2 procenta

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se po poklesu o 0,5 procenta v závěru loňského roku zvýšil v prvním letošním čtvrtletí proti předchozím třem měsícům o 0,2 procenta. Dnes to na základě sezonně, cenově a kalendářně očištěných dat v předběžné zprávě oznámil Spolkový statistický úřad. Pokles za čtvrté čtvrtletí byl však po revizi mnohem výraznější, dosud statistici hovořili o poklesu o 0,3 procenta.



V meziročním srovnání se HDP v prvním čtvrtletí podle cenově očištěných dat snížil o 0,9 procenta. Po cenovém i kalendářním očištění pak meziroční pokles činil 0,2 procenta. Výrazný rozdíl vysvětlil statistický úřad tím, že v letošním prvním čtvrtletí bylo o 1,6 pracovního dne méně než ve stejném období loňského roku.



Statistický úřad rovněž uvedl, že meziroční pokles HDP v loňském roce činil podle cenově přepočtených údajů 0,2 procenta. Dosud statistici uváděli pokles o 0,3 procenta. V případě cenového a kalendářního přepočtu německá ekonomika podle zpřesněných údajů místo poklesu o 0,1 procenta stagnovala.



K mírnému růstu v prvním čtvrtletí podle statistického úřadu přispěly investice do stavebnictví a růst exportu. "Výdaje soukromých spotřebitelů se naopak snížily," poznamenal úřad.



Německá ekonomika rostla v prvním čtvrtletí sice mírně, ale rychleji, než očekávali analytici v anketě agentury Reuters. Ti předpovídali růst o 0,1 procenta.



Ekonomický portál Finanzmarktwelt v komentáři uvedl, že v hodnocení růstu HDP v prvním čtvrtletí je třeba brát v úvahu revidovaný výsledek z posledního čtvrtletí loňského roku, kdy se ekonomika proti předchozím třem měsícům propadla o 0,5 procenta. "Odtud už současné plus 0,2 procenta nevypadá tak růžově," napsal server.



Analytik Jörg Krämer ze společnosti Commerzbank na síti X uvedl, že první kvartál dopadl pro Německo dobře. "HDP je v prvním čtvrtletí silnější, než jsme očekávali. Naši prognózu na rok 2024 revidujeme z minus 0,3 procenta na 0,0 procenta," napsal Krämer o předpokládaném hospodářském vývoji v letošním roce. Ekonomové Commerzbank na celý letošní rok předpokládali propad HDP o 0,3 procenta, pro loňský rok vycházeli z poklesu o 0,4 procenta.



Agentura DPA s ohledem na nová čísla a názory ekonomů uvedla, že německé hospodářství, které je největší v Evropě a jehož kondice je klíčová pro české firmy, může mít to nejhorší už za sebou. O patrných známkách zlepšení dosavadní složité situace hovořil před týdnem také ministr hospodářství Robert Habeck, když představoval novou vládní prognózu ekonomického vývoje. Podle nového odhadu vlády se HDP v letošním roce zvýší o 0,3 procenta, což je o 0,1 procentního bodu více než předpokládala únorová prognóza. Habeck zároveň nevylučuje, že by ekonomický růst nakonec mohl dosáhnout i vyššího tempa.