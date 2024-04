Rozbřesk: HDP by měl potvrdit pokračující oživení české ekonomiky

Dnešní první odhad HDP by měl potvrdit pokračující oživení české ekonomiky (náš odhad +0,4% mezikvartálně). Půjde ovšem o oživení značně nerovnoměrné. Česká ekonomika má mnoho různých tváří a zdaleka ne všem zákoutím se daří stejně dobře.



Předpokládáme, že relativně svižně porostou zejména reálné útraty obyvatel. Ukazují na to ostatně poměrně silné maloobchodní tržby i tržby v segmentu služeb pro domácnosti - např. pohostinství a hoteliérství. Na domácnosti působí pozitivně primárně výrazný pokles inflace a vidina obnoveného růstu reálné mzdy (po dvou letech prudkého poklesu). Současně spotřebě domácností budou pomáhat klesající úrokové sazby, které by měly alespoň snížit z historického pohledu velmi vysokou míru úspor.



Na druhé straně v řadě exportně orientovaných odvětví tak veselo pravděpodobně v prvním kvartále nebylo. Podnikatelské nálady v průmyslu ukazovaly na relativně slabší nové objednávky a i tvrdá čísla z výroby nevyznívala nijak povzbudivě, a to zejména v nejcykličtějších odvětvích v čele se strojírenstvím a také ve vybraných energeticky náročných odvětvích (zpracování kovů). Nijak pozitivně ostatně nevypadaly ani vybrané služby pro podniky - marketing nebo konzultační služby měly vyloženě slabý začátek roku. Předpokládáme proto, že v prvním kvartále uvidíme relativně slabé výkony exportu a na HDP se navíc asi znovu negativně podepíše také redukce stavu zásob.



Nadále ovšem předpokládáme pozitivní příspěvky investic, které jsou částečně odrazem čerpání evropských prostředků, částečně nutností, do které je “transformující” se průmysl tlačen. Navíc s poklesem úrokových sazeb začal opět ožívat realitní trh a v jeho vleku (a ve vleku teplejšího počasí) se relativně daří stavebnictví.



Pro celý rok 2024 odhadujeme růst ekonomiky v blízkosti 1,5% a věříme, že ČNB bude revidovat své odhady HDP v tomto týdnu s květnovou prognózou směrem vzhůru (ze stávajících 0,6%).





*** TRHY ***



Koruna

České koruně se v posledním týdnu dařilo a posunula se do blízkosti 25,15 EUR/CZK, a to nehledě na přetrvávající vysoké výnosy na globálních trzích (v čele s USA). Za vyšší odolností pravděpodobně do značné míry stál růst českých krátkých tržních výnosů - dvouleté swapy vzrostly za poslední týden o cca 30bps a jsou blízko letošních maxim (4,50 %).

Tento týden bude v centru pozornosti ČNB. Lehce jestřábí komentáře by měly koruně sice pomoci, na druhé straně už je hodně z toho v tržních sazbách zakomponováno. Navíc případné další zisky dolaru na frontě s eurem by mohly opět převážit jakékoliv pozitivní domácí faktory.



Eurodolar

Dolar po inflačních číslech v pátek zůstal naladěn na silnou notu a pokouší se usadit pod 1,07 EUR/USD.

V tomto týdnu předpokládáme relativně jestřábí vyznění amerického Fedu, který může kontrastovat se zvolněním jádrové inflace v eurozóně. Ani první odhad HDP v eurozóně přitom nebude nijak silný a i když to pro trhy nebude velké překvapení, data jednoduše budou podporovat stávající očekávání trhů na dřívější a rychlejší pokles sazeb v Evropě. V takovém prostředí těžko věřit, že euro sebere dostatek sil k “pozitivnímu” obratu.