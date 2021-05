Photon Energy prudce propadl zisk. Vysvětluje to nižšími výnosy a rozvojem projektů v Polsku a Rumunsku

Mezinárodní solární skupině s českými kořeny Photon Energy klesl v prvním čtvrtletí provozní zisk EBITDA meziročně o 85 procent na 0,22 milionu eur (5,7 milionu korun). Tržby se snížily o 14 procent na 4,57 milionu eur (117 milionů korun). Pokles provozního zisku byl podle firmy způsobený nižšími výnosy a rozšířením aktivit v rozvoji projektů na nových trzích v Polsku a Rumunsku, zejména kvůli rostoucímu počtu zaměstnanců.



"Finanční výsledky odrážejí náročné první čtvrtletí 2021. Tento vývoj lze připsat nepříznivým povětrnostním podmínkám na trzích společnosti nebo nižším výnosům v EPC službách (energetických službách se zárukou). Výnosy byly také ovlivněny zpožděním uvedení do provozu dvou našich projektů ve městě Leeton v Austrálii," sdělila firma v tiskové zprávě. Jak dále uvedla, dá se očekávat, že první výnosy z výroby elektřiny z projektů a zaúčtování odpovídajícího pozitivního rozdílu z přecenění portfolia společnosti nastanou ve druhém čtvrtletí letošního roku.



Photon Energy rovněž připomněla, že mezi významné události prvního čtvrtletí patří uvedení akcií firmy na burzy v Praze, Varšavě a Frankfurtu.



Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 100 megawattů (MW) a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 74,7 MW.



V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou 532 MW a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring fotovoltaických elektráren s kapacitou více než 300 MW. Druhou obchodní linií skupiny je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii, Jižní Americe a po celé Evropě.



V Česku instalovaný výkon solárních elektráren od roku 2012 stagnuje nebo roste jen mírně. Podle dat Energetického regulačního úřadu bylo na konci loňského prvního pololetí v ČR instalováno asi 2050 MW zdrojů, které energii ze slunce vyrábějí. Při takzvaném solárním boomu se instalovaný objem solárních elektráren v ČR zvýšil za rok víc než čtyřnásobně, a to z 465 MW ke konci roku 2009 na 1959 MW v roce 2010.