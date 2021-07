Rozbřesk: Delta varianta - nejistota pro cestovních ruch i podzimní volby

Delta varianta covidu pravděpodobně v Evropě naruší poklidné léto, které si na vlně pokračujícího očkování řada evropských politiků velmi, velmi přála. Výrazně vyšší nakažlivost nové mutace však vede k tomu, že vir se začíná rychleji rozšiřovat i v relativně více proočkovaných společnostech (jako Velká Británie). Zatímco uprostřed května měla Británie denní přírůstky nakažených okolo jeden a půl tisíce nových případů, dnes je to již přes dvacet tisíc. Za stejnou dobu přitom vzrostla proočkovanost populace přibližně ze 40 % na zhruba 55 %..., to je však při výrazně nakažlivější variantě málo na to, aby to zabránilo startu nové vlny.

Do hry se tak vrací staré osvědčené nástroje - důkladnější testování a trasování (zejména nové varianty) a preventivně také omezení pohybu během letních dovolených. Od těch si epidemiologové slibují zejména více času, který evropské společnosti potřebují k výraznějšímu proočkování populace.



Nová delta varianta bezesporu ovlivní cestovní ruch během letních měsíců. V Česku bude po návratu ze zahraničí povinné podstoupit test a již nebude jako důkaz bezinfekčnosti stačit jedna dávka vakcíny + tři týdny. V sousedním Německu jdou preventivně mnohem dál a z rizikovějších lokalit (jako například Portugalsko) musíte v každém případě na čtrnáct dní do karantény. To tyto lokality v zásadě vyřazuje z hlediska cestovního ruchu ze hry. Ve chvíli, kdy delta varianta převládne ve většině Evropy, pak může opět zamrznout cestovní ruch napříč celým kontinentem…, to dnes řada epidemiologů odhaduje na přelom července a srpna. Celoevropský cestovní ruch tak může čekat další nepříjemně ztrátové léto.



Delta varianta vnáší novou nejistotu také do letošních volebních kampaní napříč Evropou - české a německé parlamentní volby na podzim 2021 a francouzské prezidentské na jaře 2022. Tvrdší postup německé vlády vůči nové variantě může stávajícím vládním stranám podle některých hlasů z Německa ubrat body. Bylo to ostatně jarní rozvolnění omezující opatření, které vrátilo skomírající CDU/CSU novou krev do žil a sebralo vítr z plachet posilující straně zelených. Delta varianta může s kartami během léta znovu zamíchat.



TRHY

CZK a dluhopisy

Ani výborný červnový PMI za ČR včera dlouho neudržel korunu pod hranicí 25,50 EUR/CZK. Dobré zprávy z ekonomiky ani úrokový diferenciál zřejmě nedokáže překrýt vývoj na hlavních trzích nebo nervozitu z šíření delta varianty koronaviru. Na novou várku dat si trh bude muset do příštího týdne počkat a zvlášť vyhlížet by měl červnovou inflaci, která přijde na řadu až 13.7. Ukáže totiž, jak se konečně vyvíjejí ceny po rozvolnění služeb. Na dluhopisovém trhu stát získal na primárním trhu dalších 14 mld. korun a úspěšně tak pokračuje v budování likviditního valu.



Zahraniční forex

Na globálních trzích bude klíčovou událostí bezesporu výsledek červnových čísel z trhu práce. Bude to před začínajícími prázdninami nejčerstvější připomenutí současného stavu největší globální ekonomiky.



Trhy očekávají přírůstek pracovních míst okolo 700 tisíc pracovníků. To je na jednu stranu z historického pohledu vysoce nadprůměrný výsledek, na druhou stranu po něm stále zůstane nezaplněná mezera v zaměstnanosti - oproti počátku roku 2020 je zaměstnanost v USA stále nižší o více než 7 milionů pracovníků. To se však může začít ke konci roku uzavírat opět rychleji, a to ve chvíli, kdy definitivně přestanou Američanům bez práce chodit mimořádné vládní finanční injekce.



Solidní číslo poblíž konsensu by mohlo být další lehce pozitivní zprávou pro postupně zpevňující dolar, zvlášť pokud by ještě lehce zrychlila dynamika mezd.



Ropa

Důležitým včerejším tématem bylo rozhodnutí OPEC+ o budoucí úrovni produkce ropy. Podle neoficiálních zpráv je mezi Saúdskou Arábií a Ruskem jistá předběžná dohoda na postupném zvedání produkce. Finální stanovisko nemáme, ovšem cena ropy Brent včera narostla o více než procento.