Rozbřesk: Týden ve znamení Fedu a ČNB začíná

Začíná týden sice zkrácený (o středeční svátek práce), ale zato důležitý - plný událostí v čele se zasedáním Fedu a ČNB.



Americký Fed ponechá sazby beze změny a s vysokou pravděpodobností naznačí, že jejich pokles v tuto chvíli vzhledem ke strnulé inflaci a silným číslům z trhu práce rozhodně není za rohem. My v tuto chvíli očekáváme v USA dva poklesy sazeb po 25bps do konce roku - rizika jsou ale jednoznačně vychýlena směrem k delšímu pobytu sazeb na vyšších úrovních (na opačných trzích se již někteří investoři začali obávat eventuálního růstu sazeb). Vedle zasedání Fedu bude pro pohyby globálních výnosů důležité sledovat také páteční dubová čísla z amerického trhu práce - předpokládáme, že přírůstek pracovníků mimo zemědělství zpomalí na 193 tisíc (z 303 tisíc). Pokud však doprovodné statistiky z trhu práce (nezaměstnanost, dynamika mezd) zůstanou silné, nebude to pro dolar pravděpodobně výraznější negativní impuls.



Na eurodolaru také nakonec mohou sehrát důležitou roli čísla z eurozóny. Na první místě půjde o inflaci, kde celkové číslo může zůstat bez významnějších změn (2,5 %), zatímco jádrová inflace pravděpodobně dál zvolní (na 2,7 % z 2,9 %). To se euru dvakrát líbit nemusí, stejně tak jako relativně slabý výsledek HDP za první kvartál 2024 (náš odhad je +0,1 % q/q po stagnaci na konci roku 2023).





Koruna

České koruně se v posledním týdnu dařilo a posunula se do blízkosti 25,15 EUR/CZK, a to nehledě na přetrvávající vysoké výnosy na globálních trzích (v čele s USA). Za vyšší odolností pravděpodobně do značné míry stál růst českých krátkých tržních výnosů - dvouleté swapy vzrostly za poslední týden o cca 30bps a jsou blízko letošních maxim (4,50 %).

Tento týden bude v centru pozornosti ČNB. Lehce jestřábí komentáře by měly koruně sice pomoci, na druhé straně už je hodně z toho v tržních sazbách zakomponováno. Navíc případné další zisky dolaru na frontě s eurem by mohly opět převážit jakékoliv pozitivní domácí faktory.



Eurodolar

Dolar po inflačních číslech v pátek zůstal naladěn na silnou notu a pokouší se usadit pod 1,07 EUR/USD.

V tomto týdnu předpokládáme relativně jestřábí vyznění amerického Fedu, který může kontrastovat se zvolněním jádrové inflace v eurozóně. Ani první odhad HDP v eurozóně přitom nebude nijak silný a i když to pro trhy nebude velké překvapení, data jednoduše budou podporovat stávající očekávání trhů na dřívější a rychlejší pokles sazeb v Evropě. V takovém prostředí těžko věřit, že euro sebere dostatek sil k “pozitivnímu” obratu.



Akcie

Hlavní zámořské indexy uzavřely páteční obchodní seanci výrazným růstem, kdy indexy S&P 500 a Nasdaq 100 dokázaly uzavřít s růstem přes 1 %. Nejvíce se dařilo technologickému sektoru, akcie Alphabetu rostly o 10 %, Microsoft pak přidal 2,5 %. Ani společnosti ze sektoru polovodičů nezůstaly pozadu. Nvidia přidala přes 5,5 %, konkurent AMD pak rostl o 2 %. Silně v pátek rostly také akcie čínských automobilek věnujících se produkci elektrovozidel, akcie Li Auto o 7 %, Nio o 8 % a XPeng o 10 %. Hlavní akciové indexy uzavřely páteční den následovně: S&P 500 +1,02 %, Nasdaq 100 +1,65 % a Dow Jones +0,40 %.