Španělsko, Portugalsko a Malta zavádějí přísnější pravidla vůči cestujícím z Británie. Akcie evropských aerolinek se propadly

Akcie evropských aerolinek a cestovních společností dnes utržily ránu. Španělsko, Portugalsko a Malta hodlají kvůli nakažlivější mutaci koronaviru zavést nová, přísnější pravidla pro turisty z Británie. Akcie letecké skupiny IAG se v londýnském obchodování propadaly o skoro sedm procent, čímž natáhly červnový propad na více než 12 procent. Nízkonákladové aerolinky easyJet, Ryanair a Wizz Air padaly dnes i o více než 5 procent. O skoro 4 procenta klesaly akcie odpoledne cestovní společnosti Tui v systému Xetra.

Vývoj akcií IAG za posledních 5 dní:





Několik evropských zemí dnes v souvislosti s šíření mutace koronaviru označované jako delta oznámilo přísnější opatření vůči turistům z Británie. V Portugalsku budou tito cestující muset do 14denní karantény, pokud se neprokážou osvědčením o ukončeném očkování. Španělsko hodlá po lidech cestujících z Británie na Mallorcu, Ibizu a sousední ostrovy požadovat také osvědčení o očkování nebo negativní test na koronavirus. Malta pak bude od středy umožňovat pouze vstup cestujících z Británie starších 12 let a také s ukončeným očkováním. Děti od 5 do 11 let mohou doprovázet očkované dospělé, pokud budou mít osvědčení o negativním testu.

Veškerou osobní leteckou přepravu z Británie pak od čtvrtka zakázal Hongkong s tím, že Británie bude zařazena mezi země s velmi vysokým stupněm rizika.

„Trhy jsou už nějaký čas nastaveny na bezproblémovou budoucnost bez Covidu,“ napsal v dnešním Týdenním výhledu hlavní analytik Patrie Tom Vlk. „Vysoká nakažlivost a schopnost zabránit plnému návratu k normálu, respektive vynutit si nová omezení, jsou určitě rizikem, ke kterému je třeba přihlížet," uvedl v něm také. Akcie leteckých společností jsou navíc jedním z mála odvětví, které se zatím nedokázaly vrátit na předcovidovou úroveň, podotkl během dnešního konferenčního hovoru.

Týdenní výhled: Pro data z trhu práce bude klíčem optika sazeb. #Micron poví výsledky a virus trhům narušuje... - https://t.co/2qJFGAN4D6 pic.twitter.com/PtuMgtbTWx — Patria.cz (@PatriaCZ) June 28, 2021

Británie již kvůli obavám z šíření mutace delta odložila o čtyři týdny poslední fázi uvolňování restrikcí, plánovanou na 21. června. K životu "skoro jako před Covidem" se lidé v Anglii budou moci "dost pravděpodobně" vrátit 19, července, prohlásil premiér Boris Johnson.

