Rozbřesk: Dnes se ukáže, jak Evropě Amerika utíká

Dnes odpoledne se opět ukáže, jak nám - tedy Evropě - americká ekonomika utíká. Bude totiž zveřejněn výsledek růstu amerického HDP za první kvartál a ten vykáže opět velmi svižný růst. Podle našich odhadů by mezikvartální růst měl činit 0,6 % (anualizovaně 2,4 %), což bude ostře kontrastovat se slabým výsledkem eurozóny (0,1 % mezikvartálně), který bude zveřejněn za pár dní. Aneb bude evidentní, že nůžky mezi výkonem Ameriky a eurozóny se opět o něco více rozevřou. Tento fenomén mimochodem velmi dobře odráží i chování eurodolaru, jenž prozatím nemá šanci se posunout výše na udržitelnější bázi.

Výkony americké ekonomiky v posledním období, a to zejména v době po-covidové, jsou opravdu velmi pozitivním překvapením. Vezmeme-li v úvahu čísla za první kvartál, tak průměrný růst za posledních osm čtvrtletí činí 2,5 %. Pokud bychom se přitom podívali na průměrný růst za poslední tři roky, tak dokonce atakuje 3 %. S takovými výsledky nejenže těžko drží krok ostatní vyspělé ekonomiky, ale navíc jde o velmi silná čísla v historickém kontextu. Zejména pak pokud dnešní tempa růstu srovnáváme s tím, co americká ekonomika předváděla v období po finanční krizi, resp po roce 2008.

A tím se dostáváme k tomu, že udržitelné tempo reálného růstu se zřejmě posunulo na vyšší úroveň, čemuž by měly odpovídat i vyšší dlouhodobé reálné a nominální dolarové úrokové sazby (aneb tzv. r* se zřejmě posunulo výše, přičemž se tak stalo i z jiných důvodů). Závěr, který z takové úvahy lze učinit, je pak asi takový, že pokud se nedostaví drastický negativní šok, take nelze příliš počítat s tím, že by dlouhodobé sazby měly šanci poklesnout na úrovně, které jsme delší dobu pozorovali v době před-covidové, resp. po roce 2009.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna drží pozice v těsné blízkosti 25,20 EUR/CZK navzdory včerejšímu poklesu sazeb na peněžním trhu o cca 10bps (dle splatnosti). Povzbuzení v podobně dalšího zlepšení nálady v tuzemské ekonomice - zejména spotřebitelské důvěry - je dobrou zprávou pro růstové vyhlídky v tomto roce, na koruně se však výrazněji nepodepsalo. Při absenci tuzemských makro čísel bude korunový trh pozorně sledovat především dění na hlavních trzích, výraznější rozkolísanost však nečekáme.



Eurodolar

Eurodolar se posunul nad hranici 1,07 k čemuž mu dopomohl i dobrý výsledek podnikatelské nálady v Německu.

Dnes se trh zaměří na výsledek amerického HDP za první kvartál (podrobněji viz úvodník). Podle našeho názoru by výsledek neměl trh významněji překvapit a reakce eurodolaru by neměla být dramatická. Nicméně ze střednědobého pohledu půjde o další potvrzení vysokého růstového diferenciálu mezi USA a eurozónou, který bude udržovat eurodolar na nízkých hodnotách.