Altmaier: Německá ekonomika už překonala nejhorší část koronavirové krize

Německá ekonomika už překonala nejhorší část koronavirové krize a v letošním roce by mohla vykázat růst až o čtyři procenta. Uvedl to dnes německý ministr hospodářství Peter Altmaier. Jeho nejnovější prognóza je optimističtější než oficiální vládní výhled z konce dubna, který na letošní rok počítá s růstem hrubého domácího produktu (HDP) o 3,5 procenta po loňském propadu o 4,8 procenta.



Ministr uvedl, že Německo čelilo hospodářské recesi lépe, než se předpokládalo. Upozornil také, že hospodářský útlum byl v Německu mírnější než v řadě jiných zemí. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.



Altmeier také poznamenal, že vláda nyní musí připravit zodpovědný způsob postupného ukončování opatření na podporu ekonomiky. Zároveň se vyslovil pro názor, aby státní podpora zavedená kvůli dopadům koronavirové krize byla podnikům prodloužena do konce letošního roku, napsala agentura Reuters.