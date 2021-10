Negativní dopoledne v Evropě a otazníky kolem Evergrande

Čtvrteční dopoledne je pro evropské akciové indexy převážně negativní, ale změny oproti včerejšku většinou nejsou velké. CAC 40 je dole o 0,4 pct, DAX nebo FTSE 100 ztrácejí jen mírně a AEX se nachází poblíž nulové změny.

Trhy postrádají silný impuls k pohybu. Energie dnes klesají, například ropa je o procento dole. Výnosy na hlavních dluhopisových trzích jsou v klidu a z této strany tak nepřichází nové zdroje obav. To by sice akciím mělo vyhovovat, ale naproti tomu ani výsledková sezóna nedodává takové informace, které by optimismus posouvaly dál. Navíc je tu nejistota ohledně Číny a opatrné varování z Fedu, že prohlubující se inflační tlaky mohou vyžadovat reakci měnové politiky.

Další otazníky vyvstávají nad osudem čínského realitního obra Evergrande. S jeho akciemi na žádost firmy bylo obnoveno obchodování. Jenže zároveň padl klíčový obchod na odprodej divize správy nemovitostí, ze kterého měla čerpat potřebnou hotovost. Zásadní zůstává, zda se firmě podaří tento týden dodržet závazek k úrokové splátce, přičemž pravděpodobnost bez získání likvidity jde logicky dolů. Nyní je naprosto nejasné, zda Evergrande přežije či ne, jestli se chystá řešení na poslední chvíli, nebo je akcii umožněno padat za účelem převzetí apod. V širším smyslu bude důležité hlavně to, jak se čínské vládě podaří konsolidovat realitní sektor, zásadní pro růst ekonomiky, aniž by se jí jeho útlum vymkl z rukou.

Eurodolar měl zprvu tendenci růst, ale tento pohyb už korigoval a obchoduje se na 1,1640. Aktuální nastavení trhů mu směr příliš neukazuje. Zlato dnes zůstává zhruba na svém.

Koruna zůstává pod tlakem a dnes slábne k euru k 25,60. Z domácích zpráv může být teoreticky negativní horšící se epidemiologická situace, ale nepředpokládáme, že by k tomu trh příliš přihlížel. Spíše jde o kombinaci aktuálně horšího sentimentu na hlavních trzích, vyhlídky pomalejšího růstu a očekávání, že západní centrální banky začnou utahovat politiku a atraktivita lépe úročené koruny se tím sníží.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:04 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5770 0.1570 25.6267 25.4986 CZK/USD 21.9705 0.2258 22.0210 21.8600 HUF/EUR 361.7131 -0.1619 364.1534 361.5035 PLN/EUR 4.5947 0.1811 4.6014 4.5784

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4454 -0.0421 7.4568 7.4427 JPY/EUR 132.7560 -0.3360 133.0120 132.6150 JPY/USD 114.0460 -0.2196 114.1490 113.8980

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8432 0.0142 0.8445 0.8423 CHF/EUR 1.0706 -0.0795 1.0721 1.0700 NOK/EUR 9.7010 -0.1645 9.7268 9.6611 SEK/EUR 10.0024 -0.0850 10.0220 9.9998 USD/EUR 1.1641 -0.0601 1.1660 1.1634

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3358 0.4007 1.3367 1.3250 CAD/USD 1.2336 0.1299 1.2346 1.2288