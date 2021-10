Akcie Evergrande začaly obchodování dvouciferným propadem. Jednání o odprodeji aktiv krachla

Akcie zadlužené čínské realitní společnosti China Evergrande dnes oslabily až o 14 procent, než uzavřely s více než dvanáctiprocentním propadem. S akciemi podniku se začalo znovu obchodovat po více než dvoutýdenní přestávce, jejímž důvodem byly rozhovory o prodeji zhruba polovičního podílu v divizi správy majetku. Firma ale ve středu ohlásila krach jednání, což zhoršilo její šance na odvrácení bankrotu.



Společnost China Evergrande, jejíž celkové závazky přesahují 300 miliard dolarů (zhruba 6,6 bilionu Kč), v poslední době opakovaně nedokázala včas zaplatit úroky ze svých dluhopisů. Panují obavy, že krach podniku by mohl mít širší dopady na finanční systém a ekonomiku. Zakladatel firmy Chuej Kcha-jen podle serveru BBC upozornil, že "neexistuje žádná záruka, že skupina bude schopna splnit své finanční závazky". V plánu má pokusit se dohodnout s věřiteli na prodloužení splatnosti dluhopisů a na dalších "alternativních" opatřeních.



China Evergrande o prodeji podílu v divizi Evergrande Property Services jednala s firmou Hopson Development. Obě strany ale ve středu v samostatných hlášeních pro burzu uvedly, že se nedokázaly dohodnout na podmínkách dohody. Hodnota transakce měla činit zhruba 20 miliard hongkongských dolarů (přes 56 miliard Kč).



China Evergrande ve středu upozornila, že od zářijového prodeje podílu ve společnosti Shengjing Bank zhruba za 1,5 miliardy dolarů (33 miliard Kč) nedosáhla žádného výrazného pokroku při prodeji svých aktiv.



Poskytovatel informací z finančních trhů REDD pak dnes uvedl, že společnost China Evergrande si zajistila prodloužení splatnosti dluhopisů v hodnotě 260 milionů dolarů, a to o více než tři měsíce. Původním termínem splatnosti těchto dluhopisů, které vydal společný podnik Jumbo Fortune Enterprises a za které China Evergrande ručí, byl 3. říjen.



Chuej Kcha-jen podle zdroje agentury Reuters vložil část svého osobního majetku do rezidenčního projektu spojeného s těmito dluhopisy, aby tak zaručil jeho dokončení. Otevřel tím cestu k tomu, aby se držitelé těchto dluhopisů dočkali příslušného finančního plnění. Zdroj také uvedl, že držitelé souhlasili s prodloužením splatnosti, aby se vyhnuli kolapsu firmy Evergrande či vleklému právnímu sporu.



Peking se v poslední době snaží mírnit obavy z možných dopadů potíží společnosti China Evergrande. Čínský vicepremiér Liou Che například ve středu prohlásil, že nynější rizika na realitním trhu lze udržet pod kontrolou.