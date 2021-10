Americká automobilka dosáhla ve třetím kvartálu letošního roku svého nejlepšího čtvrtletního výsledku. Čistý zisk automobilky činil 1,62 miliardy dolarů (zhruba 35,5 miliardy korun). To je zhruba pětkrát více než ve stejném období před rokem. Meziročně se výrazně zvýšily i příjmy a počet prodaných vozů.



Příjmy automobilky dosáhly 13,76 miliardy dolarů (zhruba 302 miliard korun) a meziročně vzrostly o 57 procent. Údaj ale zůstal mírně za očekáváním analytiků, kteří odhadovali hodnotu kolem 14 miliard dolarů.



Společnost uvedla, že kvůli různým faktorům měla potíže udržet výrobu v plném rytmu. Mezi problémy uvedla nedostatek polovodičů či potíže s námořní dopravou. Společnost od července do konce září prodala 241.300 vozů, což je zhruba o 72 procent více než v třetím kvartálu loňského roku. Od začátku roku prodala 627.300 vozů. Nejvíce poptávané byly její modely 3 a Y.



Podle vedení společnost existují faktory, které by mohly snížit ziskovost firmy. Jedná se například o růst cen komodit či nedostatek pracovní síly. Vedení také uvedlo, že spolupracuje v rámci vyšetřování, která vedou americké regulační úřady. Jedná se například o nehody, ve kterých figurují vozy s autopilotem. Automobilka ale tvrdí, že řízení s autopilotem je bezpečnější než bez něj.