Na trh START se chystá vstoupit první firma ze Slovenska. Jaké jsou další novinky?

Na trh START pražské burzy míří nový přírůstek, technologická společnost Gevorkyan ze Slovenska. Investoři do stávajících emisí na trhu START, který je určen pro malé a střední podniky, mezitím očekávají výsledky již listovaných firem. Některé je už zveřejnily předběžně. Nabízíme shrnutí novinek na tomto trhu.

V první polovině roku budou postupně přicházet výsledky firem obchodovaných na trhu START. Přestože společnosti na tomto trhu nemají povinnost zveřejňovat finanční kalendář, musí každý rok uveřejnit na svých webových stránkách auditovanou výroční zprávu nebo účetní závěrku neprodleně poté, co je vyhotovena její finální verze, nejdéle však ve lhůtě 6 měsíců od konce daného účetního období. Firmy mohou samozřejmě reportovat častěji, případně zveřejnit předběžné výsledky. Toho využila společnost Pilulka Lékárny, která zveřejnila své předběžné výsledky za rok 2021 již 3. ledna. Více k předběžným výsledkům Pilulky se můžete dočíst zde.



Příchod nových emitentů



Na pražskou burzu míří technologická a inovativní firma Gevorkyan. Historicky se jedná o první slovenskou firmu, která vstoupí na trh START a umožní investorům upsat akcie prostřednictvím veřejné nabídky. Gevorkyan se zaměřuje na výrobu kovových komponentů pomocí tzv. práškové metalurgie a je lídrem ve svém oboru ve střední Evropě. Mezi jeho zákazníky se řadí automobilky, těžaři, ale i firmy z oblasti zemědělství, medicíny či módního průmyslu. Věnuje se rovněž výzkumu a vývoji v oblasti nových technologií. Zisk EBITDA této firmy za rok 2020 činil 12,5 milionů EUR s tržbami 48 mil EUR a při IPO cílí na investorský kapitál mezi 25 až 30 mil EUR. Příběh firmy i kompletními finančními výkazy od roku 2016 do roku 2020 můžete nalézt zde.



V příštím roce chce na trh START vstoupit česká firma zaměřená na vývoj a výrobu unikáních IoT zařízení Hardwario. V roce 2020 vykázala obrat 21 milionů korun a na letošek má v plánu dosáhnout obratu 30 mil. Kč. Své zákazníky má v průmyslu, kde poskytuje služby jako monitoring výkonu strojů, výrobních linek, tiskáren nebo měření spotřeby energie, ale i v zemědělství a lesnictví. Firma chce v roce 2023 nabídnout investorům mezi 10 až 20 procenty akcií. Hardwario se umístila v rámci soutěže Deloitte Technology Fast 50 mezi nejrychleji rostoucími technologickými společnostmi střední a východní Evropy.



Ze života firem na trhu START



Na začátku roku se novým CEO společnosti eMan stal Michal Košek, jeden ze zakládajících členů firmy. Vystřídal tak po více než jedenácti letech Jiřího Horynu, který bude i nadále zastávat roli předsedy představenstva. Michal Košek si dává za cíl upevňovat silnou pozici eManu na trhu a být přirozeným technologickým partnerem pro korporace a inovativní projekty v oblastech softwarového vývoje a digitalizace. Psali jsme také zde.



FIXED.zone snížil velikost minimální objednávky ze 100 kusů na 50 kusů. Společně s akciemi Pilulka tak jeho cenné papíry patří mezi cenově nejdostupnější na tomto trhu. „Věříme, že snížením velikosti lotu zatraktivníme akcie naší společnosti a umožníme jejich nákup širšímu okruhu investorů. Zejména u našich zákazníků, kteří oceňují kvalitu a inovativnost našeho prémiového příslušenství pro mobilní zařízení, jsme zaznamenali požadavek na snížení velikosti lotu,“ uvedl Daniel Havner, zakladatel společnosti a její majoritní akcionář. Bližší informace můžete najít zde.



Zpracovatel kůží Karo připravuje nový závod, kde bude zpracovávat zbytky kůže českých krav, aby neskončily jako odpad.



Je to pár měsíců, co Pilulka a StartupYard oznámili spuštění Pilulka Lab s cílem akcelerovat startupy v oblasti digitalizace zdravotnictví. První takovou akvizicí je Carebot, který pomáhá lékařům k lepším diagnózám nejen z rentgenových snímků za pomoci umělé inteligence. „Aplikace tak výrazně zvyšuje kvalitu diagnóz, dokáže odhalit i nálezy, kterých by si lékař v nemocničním provozu nemusel všimnout, a i díky tomu může pomoci zachránit životy,” říká CEO a spoluzakladatel společnosti Carebot Daniel Kvak.

A tři největší nárůsty kurzů firem na trhu START za rok 2021? Pilulka, eMan a Karo Invest:





Zdroj: BCPP, Patria