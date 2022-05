Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Informace o Výroční zprávě k 31.12.2021

Winstor investiční společnost a.s.:

Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.



Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. zveřejňuje Informace o Výroční zprávě k 31. 12. 2021. Informace je dostupná zde:



https://www.winstor.cz/fondy/20/pro-arte-podfond.html

(komerční sdělení)