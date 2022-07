Pozitivní závěr chmurného týdne, Meta -0,76 %

Závěr týdne, ve kterém se láme rok 2022 do své druhé poloviny byl obohacen o zprávu z Indexu ISM, kdy ISM v průmyslu klesl na 53,0 b, předešlý údaj se rovnal 56,1 b. a odhad trhu byl rovněž pokles, ovšem na úroveň 54,5 b. Aktuální hodnota může být jen dalším střípkem do mozaiky o slábnoucí americké ekonomice.



Tento týden byl pouze dokreslení tragické první poloviny letošního roku, ve kterém indexy na Wall Street prožily své nejhorší časy za posledních pět dekád.



„Nejúspěšnějším“ indexem z velké trojky v prvním pololetí byl průmyslový Dow Jones Industrial Average, který klesl k dnešnímu dni o necelých 20 %. V těsném závěsu je index S&P 500, který odepsal takřka 22 %. Nejslabším článkem trhu byly technologie, které jsou pochopitelně nejvíce náchylné na agresivní měnovou politiku FEDU a i proto za prvních šest měsíců odevzdal index Nasdaq Composite více jak 30 %.



Jmenovatelem problému není sám o sobě FED, nicméně to, že hanebně podcenil inflaci a prognózy centrálních bankéřů se staly nepřesnými, způsobily panické výprodeje, které nakonec stále nemusí být u konce.



Jednoznačně nejhorším odvětvím páteční seance byl polovodičový sektor. Včera po závěrečném zvonu reportovala své výsledky společnost Technology. Výsledky aktuálně reportovaného čtvrtletí nebyly vůbec zlé, čistý zisk na akcii byl roven 2,590 USD vs. odhad 2,448 USD, výnosy se rovnaly konsensu, tedy 8,642B USD.



Potíže ovšem způsobil výhled pro zbytek fiskálního roku. Výrobce paměťových čipů taktéž upozornil, že oslabení spotřebitelské poptávky způsobené inflací, poškodí prodeje elektroniky, hlavně smartphonů. Korunu všemu dodal analytik či Cowen, když oba snížili 12M cílovou cenu, a to na 70 USD z 80 USD, resp. na 70 dolarů z 90 dolarů.



Micron tech –2,95 %, -3,66 %, -4,20 %, -3,30 %, -5,45 %, Taiwan Semi -5,81 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 1,0 % (31.097 b.), S&P 500 o 1,1 % (3.825 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,9 % (11.127 b.).