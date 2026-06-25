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Zisk řetězce H&M zaostal za odhady, nižší zásoby nemohly uspokojit poptávku

Zisk řetězce H&M zaostal za odhady, nižší zásoby nemohly uspokojit poptávku

25.06.2026 12:09
Autor: ČTK

Provozní zisk švédského oděvního řetězce H&M zůstal ve druhém čtvrtletí na 5,91 miliardy švédských korun (12,9 miliardy Kč) jako ve stejnou dobu před rokem a zaostal za odhady. Ve třech předchozích čtvrtletích přitom zisk rostl. Firma snížila počty oděvů ve skladech, aby ušetřila a omezila plýtvání, ale nebyla pak schopna plně uspokojovat poptávku.

Analytici v anketě společnosti LSEG odhadovali provozní zisk na 6,38 miliardy švédských korun. Bez započtení jednorázových nákladů na restrukturalizaci ve výši 679 milionů SEK se provozní zisk zvýšil o 11 procent.

Generální ředitel Daniel Erver se snaží přilákat více zákazníků trendovějšími styly a přepracovaným marketingem. Začátkem května firma uvedla na trh kolekci vytvořenou ve spolupráci s návrhářkou Stellou McCartneyovou.

Společnosti se daří zvyšovat ziskovou marži, tržby ale rostou pomaleji. H&M o zákazníky soupeří s levnými internetovými prodejci, jako je čínský Shein, který vyhledávají spotřebitelé citliví na cenu, zatímco luxusnějším segmentu rychloobrátkové módy dominuje značka Zara patřící pod španělský Inditex.



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