Zisk řetězce H&M zaostal za odhady, nižší zásoby nemohly uspokojit poptávku

Provozní zisk švédského oděvního řetězce zůstal ve druhém čtvrtletí na 5,91 miliardy švédských korun (12,9 miliardy Kč) jako ve stejnou dobu před rokem a zaostal za odhady. Ve třech předchozích čtvrtletích přitom zisk rostl. Firma snížila počty oděvů ve skladech, aby ušetřila a omezila plýtvání, ale nebyla pak schopna plně uspokojovat poptávku.
Analytici v anketě společnosti LSEG odhadovali provozní zisk na 6,38 miliardy švédských korun. Bez započtení jednorázových nákladů na restrukturalizaci ve výši 679 milionů SEK se provozní zisk zvýšil o 11 procent.
Generální ředitel Daniel Erver se snaží přilákat více zákazníků trendovějšími styly a přepracovaným marketingem. Začátkem května firma uvedla na trh kolekci vytvořenou ve spolupráci s návrhářkou Stellou McCartneyovou.
Společnosti se daří zvyšovat ziskovou marži, tržby ale rostou pomaleji. o zákazníky soupeří s levnými internetovými prodejci, jako je čínský Shein, který vyhledávají spotřebitelé citliví na cenu, zatímco luxusnějším segmentu rychloobrátkové módy dominuje značka Zara patřící pod španělský Inditex.