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    Booking ukázal odolnost cestovního trhu. Investoři přešli i slabší výhled

    Booking ukázal odolnost cestovního trhu. Investoři přešli i slabší výhled

    05.08.2026 15:18
    Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

    Booking ve druhém čtvrtletí potvrdil, že globální poptávka po cestování zůstává navzdory dražší dopravě a geopolitickým rizikům velmi odolná. Společnost překonala očekávání analytiků na úrovni rezervací, tržeb i ziskovosti a zároveň pokračovala ve výrazné tvorbě hotovosti, kterou vrací akcionářům prostřednictvím zpětných odkupů akcií.

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