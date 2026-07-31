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    Inflace v eurozóně v červenci vzrostla na 2,9 procenta, uvedl v odhadu Eurostat

    Inflace v eurozóně v červenci vzrostla na 2,9 procenta, uvedl v odhadu Eurostat

    31.07.2026 11:36
    Autor: ČTK

    Míra inflace v eurozóně v červenci vzrostla na 2,9 procenta z červnového tempa 2,8 procenta, uvedl dnes ve svém rychlém odhadu unijní statistický úřad Eurostat. Inflace se tak opět o něco vzdálila dvouprocentnímu cíli Evropské centrální banky (ECB), podle expertů to souvisí zejména s dopady válečného konfliktu na Blízkém východě na ceny energií.

    Údaje za celou Evropskou unii, tedy ani za Českou republiku, první rychlý odhad neobsahuje.

    Ceny energií v červenci meziročně vzrostly o 10,0 procenta, což je více než v červnu, kdy růst činil 8,5 procenta. Ceny služeb vzrostly o 3,3 procenta, tempo růstu tak zpomalilo z 3,2 procenta v červnu. Ceny potravin, alkoholu a tabáku meziročně vzrostly o 1,2 procenta, což je méně než 1,5 procenta v červnu. Ceny neenergetického průmyslového zboží pak meziročně vzrostly o 0,9 procenta po červnovém růstu o 0,7 procenta.

    Nejvyšší míru inflace v eurozóně v červenci vykázala Litva, kde ceny stouply o 5,6 procenta. Naopak nejnižší byla inflace v Estonsku, kde byly spotřebitelské ceny meziročně vyšší o 2,0 procenta.

    Konečnou zprávu o červencové inflaci, která bude zahrnovat rovněž údaje za celou EU, zveřejní Eurostat 19. srpna.


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