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    Novo Nordisk překonal očekávání, akcie přesto klesají. Investoři řeší marže a budoucí růst

    Novo Nordisk překonal očekávání, akcie přesto klesají. Investoři řeší marže a budoucí růst

    05.08.2026 14:31
    Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

    Novo Nordisk ve druhém kvartále vykázal provozní zisk 27 miliard dánských korun a zvýšil výhled na zbytek letošního roku. Zisk na akcii za druhý kvartál činil 6,18 dánské koruny, což je o čtvrtinu více, než čekal trh. Pozitivní překvapení přinesly také tržby a tempo růstu, trhu to však nestačilo a v Kodani poslalo akcie o 5 % níže.

    Na tržbách firma ve druhém kvartále vykázala růst o 3 % na 78,4 miliardy dánských korun. Slabší růst je dán zejména vyšší srovnávací základnou z druhého kvartálu roku 2025, kdy Novo do tržeb zaúčtovalo rozpuštění rezervy z programu 340B, který v USA vyžaduje poskytování výrazných slev určitým nemocnicím a zdravotnickým zařízením. Růst tržeb očištěných o vliv programu 340B činil 7 %.

    Rozpuštění rezervy a účetně vyšší srovnávací základna z druhého kvartálu loňského roku se negativně propsaly také do růstu provozního zisku. Ten na první pohled klesal o 16 %, nicméně upravený provozní zisk očištěný o efekt rezervy meziročně vzrostl o 11 % na 33,3 miliardy dánských korun.

    Očištění o efekt programu 340B sice ukazuje, že druhý kvartál nebyl v podání Novo Nordisku o poklesu, pohled na celé první pololetí však hovoří o něco méně optimisticky. Meziročně tržby upravené o 340B v dánských korunách klesly o dvě procenta a provozní zisk se snížil o pět procent.

    Na druhou stranu rozhodnutí firmy v prvním kvartále rozpustit rezervy na slevy svých produktů ve výši dosahující téměř 27 miliard dolarů naznačuje, že společnost zřejmě neočekává další významné negativní dopady legislativních změn na ceny svých léčiv.

    Za slabší čísla je částečně zodpovědný také nepříznivý vývoj amerického dolaru. Za konstantních měnových podmínek obě sledované položky meziročně rostly o 2 %, i tak se však jedná o poměrně slabé tempo růstu.

    Produktové portfolio Wegovy funguje

    Pozitivním překvapením byla zejména rychlá adopce pilulky Wegovy, která od uvedení na americký trh zaznamenala již pět milionů předepsání. Celkově firma poskytla léčbu více než 41 milionům pacientů s cukrovkou a téměř pěti milionům pacientů s obezitou. Týdenní počet předpisů všech variant léku Wegovy činil zhruba 575 tisíc, přičemž přibližně polovina připadá právě na pilulku.

    V meziročním srovnání vzrostl ve druhém kvartále segment Obesity Care o 16 %. Pohled na první pololetí pak ukazuje meziroční nárůst o 19 % při konstantních měnových kurzech.

    Novo Nordisk na americkém trhu zároveň představil Wegovy HD, tedy injekční variantu přípravku s vyšší účinností než standardní verze. Podobný přípravek společně s pilulkou Wegovy uvedla firma také na trh ve Spojeném království. Celkově je nyní lék v některé formě dostupný již v 60 zemích.

    Slabší růst naopak vykázal segment léčby cukrovky, do kterého spadá lék Ozempic. V meziročním srovnání čtvrtletních výsledků vzrostly tržby segmentu pouze o 3 %. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku dokonce o 5 % klesly. Stále se však jedná o dominantní segment, který tvoří přibližně dvě třetiny tržeb společnosti.

    Tlak na ceny v USA

    Novo Nordisk se na podzim loňského roku dohodl s americkou vládou na programu MFN (Most Favoured Nations). Firma souhlasila se snížením cen výměnou za přístup k většímu počtu pacientů. Nižší ceny totiž umožnily, aby se GLP-1 léky dánské společnosti dostaly do programů Medicare a Medicaid, přičemž přístup do Medicare je platný od 1. července letošního roku.

    Nižší realizované ceny se logicky promítly do hrubé marže, která ve druhém kvartále meziročně klesla o více než čtyři procentní body na 78,2 %. V tomto případě se však jedná o dopad zvolené strategie, nikoliv nutně o negativní informaci. Klíčové bude sledovat, zda růst objemu prodejů dokáže pokles marží vykompenzovat.

    Lepší výhled na zbytek roku

    V květnu firma očekávala pokles očištěných tržeb při konstantních měnových kurzech v rozmezí 4 až 12 %. Aktuálně předpokládá pokles maximálně o 6 %. Stejný posun nastal také v případě výhledu upraveného provozního zisku. Ke zvýšení výhledu vedou zejména vyšší očekávání prodejů GLP-1 léčiv, firma však zároveň upozornila, že tempo růstu může v jednotlivých kvartálech kolísat.

    Růst tržeb očekává především v regionech mimo Spojené státy, zatímco v USA nadále počítá s poklesem. Ten zdůvodňuje strategickým rozhodnutím vyměnit nižší ceny za větší počet pacientů a také ztrátou patentové ochrany molekuly semaglutidu v některých regionech mimo USA.

    Ve třetím kvartále společnost čeká rozhodnutí regulátorů v EU a USA o schválení léku Denecimig v segmentu vzácných chorob. Ve čtvrtém kvartále pak bude americká administrativa rozhodovat o schválení přípravku CagriSema pro léčbu obezity a pilulkové formy semaglutidu pro léčbu diabetu.

    Potenciálním rizikem pro akcionáře zůstává neúspěch projektu ZEUS, který měl pomoci diverzifikovat portfolio mimo oblast GLP-1 léčiv. Když firma na konci července oznámila neúspěch projektu, akcie reagovaly poklesem o zhruba 8 %.

    Negativní reakce trhu tak odráží zejména nejistotu ohledně budoucí strategie společnosti a klesajících marží. Zároveň se pravděpodobně vyčerpává investiční příběh postavený na dlouhodobém dvouciferném růstu tržeb z GLP-1 léčiv.

    V delším horizontu lze navíc očekávat příchod nové konkurence, další tlak na marže a ostřejší boj o podíl na trhu. Klíčové proto bude sledovat tempo růstu v následujících kvartálech, schopnost firmy diverzifikovat portfolio mimo oblast GLP-1 léčiv a také kroky konkurence v čele s Eli Lilly.

     
     
     

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