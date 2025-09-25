Hledat v komentářích

Detail - články
Řetězec H&M zvýšil zisk a překonal odhady, těží ze zájmu o podzimní kolekce

25.09.2025 13:56
Autor: ČTK

Švédský oděvní řetězec H&M ve třetím čtvrtletí svého finančního roku zvýšil provozní zisk meziročně o 40 procent na 4,9 miliardy švédských korun (SEK; 10,8 miliardy Kč). Firma to ve čtvrtek uvedla ve své výsledkové zprávě. Výsledek překonal odhady analytiků. Firma těží z přísné kontroly nákladů a ze zájmu o letošní podzimní kolekce. Její akcie na burze po zprávě výrazně zpevnily.

Analytici v anketě společnosti LSEG v průměru předpovídali zisk 3,68 miliardy švédských korun. V předchozích dvou čtvrtletích firma vykazovala pokles zisku.

"Podzimní kolekce byly přijaty velmi dobře," uvedla H&M. Nový generální ředitel Daniel Erver se snaží zlepšit ziskovost a přilákat zákazníky módnějšími styly. "Podnikáme další kroky správným směrem," citovala ho agentura Reuters.

Podnik musí čelit konkurenci čínské společnosti Shein a španělské Zara, která patří do skupiny Inditex. Sektor jako celek se potýká s problémy, za kterými jsou nově zaváděná americká cla.

H&M je po španělském Inditexu druhý největší maloobchodní prodejce oděvů na světě s akciemi na burze. Ve čtvrtek po poledni akcie H&M vykazovaly růst o více než osm procent, zatímco širší evropský trh mírně ztrácel.


