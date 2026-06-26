Apple zdražuje, technologické akcie reagují poklesem. Futures jsou v červeném

Globální trhy se dostávají pod tlak, když technologický sektor oslabuje pod tíhou rostoucích nákladů, což táhne dolů jak evropské, tak americké futures.
Článek se odemkne 26.06.2026 9:44
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