Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Otázkou není, zda Čína Spojené státy v umělé inteligenci dohání…

Otázkou není, zda Čína Spojené státy v umělé inteligenci dohání…

25.06.2026 17:23
Autor: Jiří Soustružník

Stanford University provádí systematické sledování pokroku umělé inteligence včetně výkonu amerických a čínských modelů. Obě země se v této oblasti stejně jako v řadě jiných rozhodly spolu soupeřit a závodit, a to s docela rozdílnými strategiemi. Ona rozdílnost je možná nejvíce „objektivně“ znát na celkových investicích jdoucích do AI. My se dnes na toto téma úzce související i s vývojem na akciových trzích podíváme více do detailu. Uvidíme i to, že v investicích se mezera mezi Čínou a USA rozšiřuje, ale jinde může platit opak.

Goldman Sachs v následujícím grafu porovnává investiční výdaje jdoucí do AI ze strany amerických a čínských hyperscalerů. Čínské firmy by se podle predikcí neměly ani v příštím roce dostat na úroveň, kde byly ty americké v roce 2022 a 2023. Od té doby přitom v USA došlo k masivnímu posunu, pro letošní rok se čeká více než 760 miliard a příští rok by se investice měly dostat nad bilion dolarů. Pro zajímavost - pokud by tyto investice měly pokrývat svou požadovanou návratnost, jen ty provedené v příštím roce by tak měly ročně generovat řekněme zhruba 50 – 100 miliard dolarů zisků ročně. Pro nějakou perspektivu: třeba Apple minulý rok dosáhl čistého zisku ve výši 112 miliard dolarů.

1
Zdroj: X

Uvedený graf ukazuje jasný a dobře známý rozdíl v přístupu amerických a čínských firem. Nebo bychom mohli možná říci amerických firem a celého čínského státu. Dá se přitom podle mne směle uvažovat o tom, že Čína by nemohla dělat to, co dělá, kdyby Američané nedělali to, co dělají oni (ne naopak). Nicméně to nic nemění na tom, že poměr cena/výkon a poměr požadovaná/realizovaná návratnost se může v obou zemích vyvíjet hodně rozdílně. Jde přitom o oblast, kde se situace celkově poměrně rychle mění, zmíněná Stanford University před časem psala k tématu i následující:

V březnu 2026 se na nejvyšších příčkách žebříčku Arena Elo (systém hodnocení schopností AI) nacházely společnosti Anthropic (skóre: 1 503), xAI (1 495), Google (1 494), OpenAI (1 481), Alibaba (1 449) a DeepSeek (1 424)… Šest z deseti nejlepších modelů v žebříčku arény je nyní uzavřených… Modely umělé inteligence už mohou vyhrát zlatou medaili na Mezinárodní matematické olympiádě, ale stále neumí spolehlivě určovat čas… Roboti stále selhávají ve většině domácích úkolů, i když v kontrolovaném prostředí vynikají… Společnost Waymo dosáhla přibližně 450 000 autonomních jízd týdně v pěti amerických městech. V Číně společnost Apollo Go dokončila 11 milionů autonomních jízd, což představuje meziroční nárůst o 175 %.

Na DigitalAsia zase k vývoji před několika týdny psali: Otázkou není, zda Čína Spojené státy dohání. Jde o to, zda současná hodnocení vůbec měří správné věci. OpenAI, Anthropic a Google DeepMind stále drží prim v oblasti hrubých schopností modelů. Ale modely DeepSeek, Qwen od Alibaby a ERNIE od Baidu ukázaly, co je možné se zlomkem rozpočtu amerických firem. A dokázaly to, i když byly odříznuty od nejlepších čipů na světě. Jednotlivé relevantní oblasti pak DigitalAsia hodnotí následovně:

Modely: USA vpředu (rychlé zužování mezery).
Čipy: USA vpředu (s velkým náskokem).
Data: Každá strana má strukturální výhody, které druhá strana nemůže replikovat.
Talent: Vzájemné přibližování se, trend přeje Číně.
Investice: USA vedou v soukromých výdajích, Čína uzavírá mezeru prostřednictvím státního kapitálu.

 

Foto generováno AI.


Čtěte více:

Výhled Invesco na druhé pololetí: AI dál podpoří trhy, slabší dolar může nahrát akciím mimo USA
19.06.2026 15:53
Výhled Invesco na druhé pololetí: AI dál podpoří trhy, slabší dolar může nahrát akciím mimo USA
Globální ekonomika podle Benjamina Jonese, globálního vedoucího výzkum...
Perly týdne: Zlato mířící opět nahoru a ega budující AI infrastrukturu
19.06.2026 12:04
Perly týdne: Zlato mířící opět nahoru a ega budující AI infrastrukturu
CNBC se věnuje plánům Uberu na poskytování služby robotaxíků, David Mc...
„Komoditní“ cyklus umělé inteligence a rýmy s technologickou bublinou
23.06.2026 17:44
„Komoditní“ cyklus umělé inteligence a rýmy s technologickou bublinou
Na vrcholu technologické bubliny investovaly telekomunikační společnos...
Po čipech je dalším limitem pro AI elektřina. Novou sázkou mohou být bateriová úložiště
23.06.2026 16:05
Po čipech je dalším limitem pro AI elektřina. Novou sázkou mohou být bateriová úložiště
Výstavba datacenter pohánějících umělou inteligenci už dávno není jen ...
SK Hynix chce z AI boomu vytěžit maximum, v USA cílí na 30 miliard dolarů
24.06.2026 15:20
SK Hynix chce z AI boomu vytěžit maximum, v USA cílí na 30 miliard dolarů
Jihokorejská firma SK Hynix plánuje vstup na americkou burzu s cílem v...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
25.06.2026
17:23Otázkou není, zda Čína Spojené státy v umělé inteligenci dohání…
15:28Fondy mohou z akcií stáhnout 165 miliard dolarů. Peníze zamíří do dluhopisů  
13:42Dolar posílil na 13měsíční maximum
12:43EK: Cloud od Amazonu a Microsoftu by měl podléhat přísnějším pravidlům
12:18Micron doručil nekompromisní výsledky, nedostatek pamětí může trvat roky  
12:09Zisk řetězce H&M zaostal za odhady, nižší zásoby nemohly uspokojit poptávku
11:14Micron nasměroval trhy vzhůru, data do obchodování spíše nepromluví  
10:45Medvědi získávají převahu? Bitcoin pod tlakem kvůli páteční expiraci opcí
10:23Banka CREDITAS a.s.: Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu a předčasném splacení jistiny
9:07Výsledky KARO Leather: Rekordní EBITDA v sezónně slabém 1Q a zpětný odkup akcií
8:56Kofola bez dividendy, Micron překvapil trhy a Patria nabízí tři nová korunově zajištěná ETF  
8:55Rozbřesk: Úleva v Hormuzu. Ceny energií klesají a s tím i hlavní inflační riziko
8:45J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Čtvrtletní zpráva investorům Q1 2026
8:37Patria Finance a ČSOB rozšiřují nabídku korunově zajištěných ETF. Nově americké, evropské i technologické akcie bez měnového rizika
6:25Nová éra americké monetární politiky a Volckerův příklad pro Warshe
24.06.2026
22:01Wall Street zavřela smíšeně. Dow Jones atakoval svá historická maxima  
17:14Hodnota akcií SpaceX a konečný cíl jménem Mars
15:20SK Hynix chce z AI boomu vytěžit maximum, v USA cílí na 30 miliard dolarů
14:05WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Manažerská transakce
13:45Cena Brentu klesla pod 75 dolarů, poprvé od začátku války v Íránu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět