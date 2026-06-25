Otázkou není, zda Čína Spojené státy v umělé inteligenci dohání…

Stanford University provádí systematické sledování pokroku umělé inteligence včetně výkonu amerických a čínských modelů. Obě země se v této oblasti stejně jako v řadě jiných rozhodly spolu soupeřit a závodit, a to s docela rozdílnými strategiemi. Ona rozdílnost je možná nejvíce „objektivně“ znát na celkových investicích jdoucích do AI. My se dnes na toto téma úzce související i s vývojem na akciových trzích podíváme více do detailu. Uvidíme i to, že v investicích se mezera mezi Čínou a USA rozšiřuje, ale jinde může platit opak.
Goldman Sachs v následujícím grafu porovnává investiční výdaje jdoucí do AI ze strany amerických a čínských hyperscalerů. Čínské firmy by se podle predikcí neměly ani v příštím roce dostat na úroveň, kde byly ty americké v roce 2022 a 2023. Od té doby přitom v USA došlo k masivnímu posunu, pro letošní rok se čeká více než 760 miliard a příští rok by se investice měly dostat nad bilion dolarů. Pro zajímavost - pokud by tyto investice měly pokrývat svou požadovanou návratnost, jen ty provedené v příštím roce by tak měly ročně generovat řekněme zhruba 50 – 100 miliard dolarů zisků ročně. Pro nějakou perspektivu: třeba minulý rok dosáhl čistého zisku ve výši 112 miliard dolarů.
Zdroj: X
Uvedený graf ukazuje jasný a dobře známý rozdíl v přístupu amerických a čínských firem. Nebo bychom mohli možná říci amerických firem a celého čínského státu. Dá se přitom podle mne směle uvažovat o tom, že Čína by nemohla dělat to, co dělá, kdyby Američané nedělali to, co dělají oni (ne naopak). Nicméně to nic nemění na tom, že poměr cena/výkon a poměr požadovaná/realizovaná návratnost se může v obou zemích vyvíjet hodně rozdílně. Jde přitom o oblast, kde se situace celkově poměrně rychle mění, zmíněná Stanford University před časem psala k tématu i následující:
V březnu 2026 se na nejvyšších příčkách žebříčku Arena Elo (systém hodnocení schopností AI) nacházely společnosti Anthropic (skóre: 1 503), xAI (1 495), (1 494), OpenAI (1 481), Alibaba (1 449) a DeepSeek (1 424)… Šest z deseti nejlepších modelů v žebříčku arény je nyní uzavřených… Modely umělé inteligence už mohou vyhrát zlatou medaili na Mezinárodní matematické olympiádě, ale stále neumí spolehlivě určovat čas… Roboti stále selhávají ve většině domácích úkolů, i když v kontrolovaném prostředí vynikají… Společnost Waymo dosáhla přibližně 450 000 autonomních jízd týdně v pěti amerických městech. V Číně společnost Apollo Go dokončila 11 milionů autonomních jízd, což představuje meziroční nárůst o 175 %.
Na DigitalAsia zase k vývoji před několika týdny psali: Otázkou není, zda Čína Spojené státy dohání. Jde o to, zda současná hodnocení vůbec měří správné věci. OpenAI, Anthropic a DeepMind stále drží prim v oblasti hrubých schopností modelů. Ale modely DeepSeek, Qwen od Alibaby a ERNIE od ukázaly, co je možné se zlomkem rozpočtu amerických firem. A dokázaly to, i když byly odříznuty od nejlepších čipů na světě. Jednotlivé relevantní oblasti pak DigitalAsia hodnotí následovně:
Modely: USA vpředu (rychlé zužování mezery).
Čipy: USA vpředu (s velkým náskokem).
Data: Každá strana má strukturální výhody, které druhá strana nemůže replikovat.
Talent: Vzájemné přibližování se, trend přeje Číně.
Investice: USA vedou v soukromých výdajích, Čína uzavírá mezeru prostřednictvím státního kapitálu.
Foto generováno AI.