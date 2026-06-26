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Walmart jako kombinace růstu a defenzivy, které přeje technický obraz

Walmart jako kombinace růstu a defenzivy, které přeje technický obraz

26.06.2026 6:06
Autor: Patria Finance

Walmart se podle analýzy Patrie profiluje jako zajímavá kombinace růstového a defenzivního titulu – těží z rychlé expanze e-commerce a reklamního byznysu, zatímco technický obraz naznačuje prostor pro další růst.

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