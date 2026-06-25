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Micron dnes vévodil zámořskému trhu

Micron dnes vévodil zámořskému trhu

25.06.2026 22:01
Autor: Martin Kycelt, Patria Finance

Wall Street dnes obchodovala smíšeně a volatilně. Technologický sektor prudce kolísal kvůli protichůdným ukazatelům společností Micron Technology a giganta Apple. Hlavním hrdinou dnešního obchodování byly akcie společnosti Micron Technology, které vzrostly o 15,7 % poté, co tento výrobce paměťových čipů zveřejnil ohromující čtvrtletní zisky a vydal výhled, který překonal i ty nejoptimističtější prognózy. Výsledky nabídly úlevu investorům, kteří byli otřeseni prudkým výprodejem technologických akcií tento týden, kde se napjaté ocenění tažené umělou inteligencí srazilo s obavami z vyšších nákladů na úvěry pod novým předsedou FEDu. Společnost Micron poukázala na silnou poptávku od hyperscale datových center. Hlavní informací od společnosti Micron nebyla ve skutečnosti čísla za třetí čtvrtletí a výhled za čtvrté čtvrtletí, ale spíše postupné zvyšování kvality strategických smluv se zákazníky, které vedení věnovalo v konferenčním hovoru hodně času a zdůrazňovalo, že současný boom je víc než jen prchavý jev. Optimismus dále podpořila společnost Qualcomm, která do roku 2029 předpovídá tržby z datových center ve výši 15 miliard dolarů, což zvýšilo její akcie o 3,7 %. Prozatím hvězdný kvartál společnosti Micron koupil sektoru prostor k nadechnutí a zmírnil obavy, že kapitálové výdaje umělé inteligence nemusí přinést odpovídající výnosy. Proti Micronu následoval 6,1% pokles akcií Applu poté, co technologický gigant zvýšil ceny svých MacBooků, iPadů a domácích zařízení, aby kompenzoval rostoucí náklady způsobené probíhajícím nedostatkem paměťových čipů a úložišť. Samotný rozsah zvýšení cen investory překvapil.

Pozornost se dále soustředila na údaje o cenovém indexu jádrových výdajů na osobní spotřebu (PCE) za květen. Ten vzrostl v květnu o 0,3 % meziměsíčně a o 3,4 % meziročně, což je v souladu s konsensuálními odhady. Došlo k mírnému zvýšení oproti dubnu. Celkový index PCE v květnu vzrostl meziměsíčně o 0,4 % a meziročně o 4,1 %, oproti odhadům růstu o 0,5 % a 4,1 %. Zpráva PCE přichází uprostřed rostoucích obav, že Fed ponechá úrokové sazby beze změny, nebo je letos dokonce zvýší kvůli obavám z nepružné inflace. Zároveň byl konečný odhad HDP za první čtvrtletí revidován směrem nahoru na 2,1 % z 1,6 % v předchozím odhadu. Analytici očekávali růst HDP o 1,6 %. Počet Američanů, kteří v minulém týdnu podali první žádosti o podporu v nezaměstnanosti, navíc klesl na 215 tisíc, což je méně než očekávaných 225 tisíc.



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