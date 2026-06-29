Rocket Lab kupuje Iridium za 8 miliard USD. Získá tak síť satelitní komunikace

Rocket Lab oznámil akvizici Iridium Communications za zhruba 8 miliard dolarů, čímž výrazně posiluje svou pozici v rychle rostoucím komerčním vesmírném sektoru. Spojení výrobce raket a satelitů s operátorem globální satelitní sítě přináší firmě stabilní příjmy i větší kontrolu nad celým hodnotovým řetězcem, a zároveň ji staví do přímější konkurence se strategiemi firem jako SpaceX.
Americká společnost Rocket Lab koupí zhruba za osm miliard USD (přes 170 miliard Kč) poskytovatele satelitní komunikace Iridium Communications. Oznámila to dnes v tiskové zprávě. Transakce je jednou z největších konsolidací v komerčním vesmírném odvětví. Pro firmu Rocket Lab je to také první akvizice veřejně obchodované společnosti a zároveň její největší transakce, která navazuje na sérii menších akvizic zaměřených na rozšíření výroby kosmických lodí a komponentů.
Akcionáři firmy Iridium obdrží za každou svou akcii zhruba 54 USD, z toho 27 USD v hotovosti a zbytek v akciích Rocket Lab. Dohoda by měla být dokončena v polovině příštího roku.
Dohoda spojuje firmu Rocket Lab, která vyrábí rakety a satelity, s Iridiem, jež provozuje celosvětovou síť satelitů umožňující spojení i v místech bez mobilního signálu. Tuto síť využívá více než 2,5 milionu zákazníků, včetně vlád, armády, letectví, lodní dopravy i firem.
Rocket Lab díky transakci získá okamžitý přístup k pravidelným výnosům ze satelitní komunikace. V budoucnu také bude moci sama vypouštět a obnovovat své satelity pomocí vlastních raket, takže nebude závislá na jiných firmách poskytujících tyto služby.
Podobnou strategii používá také americká společnost SpaceX podnikatele Elona Muska. Ta pomocí svých raket buduje síť Starlink, která je největší satelitní sítí na světě. Tento měsíc firma získala z primární veřejné nabídky akcií (IPO) zhruba 86 miliard USD. Podnikání v této branži plánuje rozšířit a zároveň vyvinout orbitální výpočetní infrastrukturu pro umělou inteligenci, uvedla agentura Reuters.