Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rocket Lab kupuje Iridium za 8 miliard USD. Získá tak síť satelitní komunikace

Rocket Lab kupuje Iridium za 8 miliard USD. Získá tak síť satelitní komunikace

29.06.2026 14:41
Autor: ČTK

Rocket Lab oznámil akvizici Iridium Communications za zhruba 8 miliard dolarů, čímž výrazně posiluje svou pozici v rychle rostoucím komerčním vesmírném sektoru. Spojení výrobce raket a satelitů s operátorem globální satelitní sítě přináší firmě stabilní příjmy i větší kontrolu nad celým hodnotovým řetězcem, a zároveň ji staví do přímější konkurence se strategiemi firem jako SpaceX.

Americká společnost Rocket Lab koupí zhruba za osm miliard USD (přes 170 miliard Kč) poskytovatele satelitní komunikace Iridium Communications. Oznámila to dnes v tiskové zprávě. Transakce je jednou z největších konsolidací v komerčním vesmírném odvětví. Pro firmu Rocket Lab je to také první akvizice veřejně obchodované společnosti a zároveň její největší transakce, která navazuje na sérii menších akvizic zaměřených na rozšíření výroby kosmických lodí a komponentů.

Akcionáři firmy Iridium obdrží za každou svou akcii zhruba 54 USD, z toho 27 USD v hotovosti a zbytek v akciích Rocket Lab. Dohoda by měla být dokončena v polovině příštího roku.

Dohoda spojuje firmu Rocket Lab, která vyrábí rakety a satelity, s Iridiem, jež provozuje celosvětovou síť satelitů umožňující spojení i v místech bez mobilního signálu. Tuto síť využívá více než 2,5 milionu zákazníků, včetně vlád, armády, letectví, lodní dopravy i firem.

Rocket Lab díky transakci získá okamžitý přístup k pravidelným výnosům ze satelitní komunikace. V budoucnu také bude moci sama vypouštět a obnovovat své satelity pomocí vlastních raket, takže nebude závislá na jiných firmách poskytujících tyto služby.

Podobnou strategii používá také americká společnost SpaceX podnikatele Elona Muska. Ta pomocí svých raket buduje síť Starlink, která je největší satelitní sítí na světě. Tento měsíc firma získala z primární veřejné nabídky akcií (IPO) zhruba 86 miliard USD. Podnikání v této branži plánuje rozšířit a zároveň vyvinout orbitální výpočetní infrastrukturu pro umělou inteligenci, uvedla agentura Reuters.

 

Čtěte více:

Rocket Lab překonává odhady. Raketa Neutron by poprvé měla odstartovat koncem 2026
27.02.2026 12:19
Rocket Lab překonává odhady. Raketa Neutron by poprvé měla odstartovat koncem 2026
Rocket Lab vstoupil do závěru roku ve velkém stylu. Tržby ve čtvrtém č...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
29.06.2026
17:58Nový rozměr bezpečného zlatého útočiště a akcie jako reálné aktivum
16:27PODCAST Týdenní výhled: Trhy sledují data z USA a Korea sází na čipy  
15:17Čipové války mezi USA a Čínou: Huawei na domácím trhu vytlačuje Nvidii, letos cílí na poloviční podíl
14:41Rocket Lab kupuje Iridium za 8 miliard USD. Získá tak síť satelitní komunikace
12:10Vedra testují digitální infrastrukturu: datacentra čelí rostoucím klimatickým rizikům
11:48Úvod týdne je rozpačitý, ale zájem o technologie by mohl trhům pomoci  
10:32Korea si chce udržet globální náskok. Samsung a SK Hynix rozjíždějí megaprojekty za stovky miliard dolarů
8:57Rozbřesk: Co masivní propouštění ve VW může znamenat pro německou ekonomiku?
8:55J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Záznam z konference pro investory
8:54ČEZ začíná řešit kroky pro ČEZ Energy, Burnham slibuje reformy a Jižní Korea zrychluje investice do čipů  
8:45J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s.: Zápis z valné hromady konané dne 26.6.2026
6:09Nová vlna mega IPO hýbe trhy. Rychlé zařazování do indexů přináší šance i rizika
28.06.2026
9:40Víkendář: Možná se vám bude líbit červené auto víc než modré, ale pokud na auto nemáte, je barva jen hypotetické téma
27.06.2026
10:06Víkendář: Plán na zlepšení světa, nebo cvičení v environmentální diktatuře?
26.06.2026
22:00Trhy uzavřely týden bez výraznějšího pohybu  
17:15Jasný signál nerecese
16:58Bloomberg: ČEZ jedná s JP Morgan či Barclays, pro svou novou dceru zvažuje IPO
15:07Zlom na trzích: Rekordní odliv z technologických fondů naznačuje ochlazení AI boomu  
14:19NET4GAS, s.r.o.: Zveřejnění vnitřní informace
14:10Foxconn míří do Evropy s elektromobily. Spojil síly s Yulon i Poláky

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět