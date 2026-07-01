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Centrální banky budou dál snižovat podíl dolaru v rezervách, do popředí jde euro a jüan

Centrální banky budou dál snižovat podíl dolaru v rezervách, do popředí jde euro a jüan

01.07.2026 15:28
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Světové centrální banky se poprvé za poslední tři roky chystají v dlouhodobém horizontu snížit expozici vůči americkému dolaru. Ve své zprávě to alespoň píše britský think-tank Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), který poukazuje na postupnou proměnu rezervních strategií.

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