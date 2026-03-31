Na první pohled vítězství…

31.03.2026 17:45
Autor: Jiří Soustružník

Občas tu poukazuju na to, že pokud chtějí Spojené státy skutečně snížit své obchodní deficity, změna musí proběhnout úplně jinde, než na úrovni cel. Zároveň je ale zřejmé, že americké obchodní deficity s Čínou (tedy zemí čelící vysokým americkým clům) znatelně klesají. Vymýšlím si tedy, cla fungují dobře a je možné vyhlásit vítězství?

Třeba WSJ poukazuje na to, že směrem k Číně se americký obchodní deficit v oblasti zboží loni snížil o 32 % na 202 miliard dolarů. Celkový deficit u obchodu se zbožím však vzrostl o 2,1 % na rekordních 1,24 bilionu dolarů, protože američtí dovozci se rychle přesunuli na jiné trhy. To v podstatě říká vše – Spojené státy se zaměřily na to, čemu se dá říkat silové snižování deficitů s Čínou. A to se jim daří. Ale celkově se jen prohlubuje dosavadní trend.

Cla na čínské exporty jsou možná specifická s ohledem na to, jaké praktiky Čína někdy v této oblasti používá – omezování přístupu na domácí trh, celá škála dotací a podpory domácích firem a podobně. Kapitolu samu o sobě pak představuje kopírování produktů a technologií ze Západu. I když jak se prý v Číně říká, „nekopírují, ale vzdávají hold“. Nicméně t nic nemění na tom, že cla jako celek v globálu nic nevyřešila. I WSJ dodává:

Čína přesunula své exporty směrem od USA do jiných zemí a „loni dosáhla rekordního obchodního přebytku ve výši 1,2 bilionu dolarů“. Ekonom Michael Pettis k tomu píše: „To jen potvrzuje to, co mělo být vždy zřejmé: bilaterální obchodní omezení jsou naprostou ztrátou času“. S tím bych úplně nesouhlasil právě kvůli výše uvedenému – řekněme ne úplně férovému jednání Číny. Ale o ztrátu času skutečně jde, pokud se hledá systematické řešení deficitů jako takových. Ukázat si v této souvislosti můžeme následující graf, jehož autorem je ekonom Bred Setser. Popisuje vývoj přebytků běžných účtů vybraných asijských zemí:

1
Zdroj: X

Před 25 lety byly přebytky regionu asi na 14 % jejich současné výše a tehdy jim dominovala Korea. Pak začal nástup Číny a v posledních pár letech se její celkové přebytky prudce zvyšují. Do menší míry to platí i o dalších ukázaných zemích. Co to tedy v principu znamená? Tyto země jako celek do světa více vyváží, než z něj dováží. Zároveň mu na to půjčují – investují do jeho aktiv, často vládních dluhopisů. Pokud by k tomu nedocházelo, jejich měnový kurz by začal posilovat a zároveň by se stal jedním z hlavních nástrojů, které by tento „korekční“ proces táhly.

Oním zbytkem světa jsou přitom stále zejména Spojené státy. Ty si od Číny a spol. půjčují a kupují, spotřebovávají tedy více než samy vyrobí. Samo o sobě nejde o nerovnováhu, o té má smysl mluvit ve chvíli, kdy by se situace stávala neudržitelnou a sama sebe nekorigovala. Dostali jsme se do ní? V určitém smyslu ano – Američané ji za neudržitelnou považují, ovšem prostředky, které zvolili pro korekci, jsou ony silové. A v jádru nefungující. Co by museli v USA udělat? Museli by začít méně spotřebovávat a více spořit. A zároveň by Čína, musela učinit opak. Pokud by udělali jen Američané svou půlku, znamenalo by to pravděpodobně útlum jejich ekonomiky a i té globální. Nenašla by se náhradní poptávka za tu jejich.

Jinak řečeno, Američané by si méně půjčovali, méně spotřebovávali a více vyváželi a Čína by exportovala méně kapitálu a zboží do USA a více spotřebovávala. Postupný posun tímto směrem jak na rovině zboží, tak na rovině toku kapitálu by sebou podle mne nesl oslabování dolaru. A toto oslabování by zároveň bylo jedním z mechanismů táhnoucích celý proces. Jak jsem přitom uvedl před pár dny, dolar je podle parity kupní síly k renminbi výrazně nadhodnocen. Jak by posun tímto směrem vypadal konkrétněji? Více příště.

 

31.03.2026
17:45Na první pohled vítězství…
16:53Nejlepším lékem na vysoké ceny ropy jsou ... vysoké ceny ropy
15:33Nebius postaví ve Finsku jedno z největších evropských AI datacenter
15:06Další dvoumiliardová investice Nvidie. Tentokrát si vybrala Marvell Technology
14:52J&T BANKA a.s.: Výroční finanční zpráva za rok 2025
14:31Zlato vhodné na nákup, akcie ještě nejsou dost levné?
13:08CSG koupila 49procentní podíl v rakouské firmě HDS
12:53Goldman Sachs: Rekordní shorty otevírají prostor pro prudký odraz akcií, ale rizika se obrací směrem vzhůru  
12:30Inflace v eurozóně vzrostla na 2,5 procenta
11:36ČSÚ potvrdil loňský růst HDP o 2,6 %. Česká ekonomika má za sebou nejrychlejší rok od 2022
11:17Trump možná couvá z války, akcie díky tomu míří nahoru  
11:02Wilson: Korekce na S&P 500 se blíží svému konci, ale zůstávají tu rizika na straně sazeb  
9:35Michal Strnad z CSG posílil kontrolu nad Tatrou. Jelínkův podíl koupil za více než 600 milionů korun
9:29Ifo: Íránský konflikt dopadá na německý průmysl. Největší hrozbou jsou ceny energií a logistika
9:22Rozbřesk: Íránský konflikt zvyšuje tlak na evropský automotive, sektor čelí zdražení vstupů i slabší poptávce
8:52Dnes vyjde zpřesněné HDP, Trump údajně uvažuje o ukončení války i bez volného Hormuzu a Fed má prostor jen pozorovat  
6:03Proč zlato i akcie obranných společností po propuknutí války oslabily?  
30.03.2026
22:02Wall Street zůstává pod tlakem: Energie nestačí, technologie táhly trh níže  
18:25Další (ne)recese a signály trhu práce
16:56PODCAST Týdenní výhled: Pozornost se přesouvá od inflace k reálné ekonomice  

Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu
9:00CZ - HDP, q/q
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět