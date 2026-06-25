Dolar posílil na 13měsíční maximum

Americký dolar směřuje k nejvýraznějšímu měsíčnímu posílení za téměř rok. Děje se tak mj. díky tomu, že investoři stále více sázejí na to, že americká centrální banka bude letos nucena znovu zvýšit úrokové sazby.
Americká měna ve středu posílila na 13měsíční maximum vůči euru, které se dostalo pod hranici 1,14 USD. Dnes pokles pokračoval a kolem 13:30 byl eurodolar na 1,1340. Až poté, co ve 14:30 vyšla květnová data o americké inflaci CPE, euro v bezprostřední reakci mírně korigovalo k 1,1360. Klíčová jádrová inflace (core PCE) vzrostla meziměsíčně o 0,3 procenta, což bylo v souladu s očekáváním.
Pod tlakem se nachází i britská libra, jež ve středu klesla vůči americké měně na nejslabší úroveň za sedm měsíců, zatímco japonský jen se drží poblíž nejnižších hodnot za zhruba čtyři dekády, okolo 161,8 JPY za dolar.
Silnější dolar se promítl i do dalších tříd aktiv. Cena zlata dočasně spadla pod hranici 4 000 dolarů za unci poprvé po více než sedmi měsících a bitcoin se krátce dostal pod úroveň 60 000 dolarů, kde byl naposledy v říjnu 2024.
Dolarový index, který sleduje vývoj americké měny vůči koši hlavních světových měn, pak ve středu vystoupal až na 101,8 bodu, což byla nejvyšší hodnota od loňského roku.
Trhy přehodnocují výhled sazeb
Za posilováním dolaru stojí výrazný posun v náladě investorů v posledních týdnech. Zatímco ještě před eskalací geopolitického napětí na Blízkém východě trhy počítaly spíše se snižováním sazeb, nyní pro letošní rok zaceňují alespoň jedno zvýšení. První krok by mohl přijít už v říjnu, přičemž pravděpodobnost dalšího zvýšení do konce roku se podle trhů pohybuje kolem 50 procent, informuje agentura Reuters.
Tento posun je patrný i na dluhopisových trzích. Výnos dvouletých amerických státních dluhopisů, které citlivě reagují na vývoj měnové politiky, vzrostl během června zhruba o 14 bazických bodů na 4,15 procenta. Pro srovnání, obdobné německé dluhopisy přidaly jen dva bazické body a britské výnosy naopak klesly zhruba o devět bazických bodů.
Podle stratéga MUFG Lee Hardmana trhy jasně reflektují přesvědčení, že Fed své jestřábí výroky o inflaci podpoří i konkrétními kroky. „Pokud to myslí s návratem cenové stability vážně, bude potřeba výrazně utáhnout měnovou politiku. Není proto překvapivé, že trh začal zaceňovat další růst sazeb, což podporuje dolar,“ řekl Reuters.
Riziko zásahu Japonska
Pokračující posilování dolaru by mohlo přimět Japonsko k intervenci na podporu jenu. Trhy odhadují, že k takovému kroku by mohlo dojít při kurzu kolem 162 jenů za dolar nebo slabším.
„Vzhledem k vysokému objemu spekulativních pozic proti jenu by případná intervence měla výrazný dopad,“ uvedl Hirofumi Suzuki, měnový stratég banky SMBC v Tokiu.