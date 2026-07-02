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OpenAI zvažuje podíl pro americkou vládu, KNDS odkládá IPO a SK Hynix prudce klesá

OpenAI zvažuje podíl pro americkou vládu, KNDS odkládá IPO a SK Hynix prudce klesá

02.07.2026 8:56
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

CSG posiluje svou přítomnost ve Spojených státech založením nové dceřiné společnosti zaměřené na pozemní obranné systémy, zatímco centrální bankéři ECB se stále nemohou shodnout na dalším směřování úrokových sazeb. Na trzích zároveň sílí obavy z přehřátí sektoru umělé inteligence a pozornost budí i zprávy o možném vstupu americké vlády do vlastnické struktury OpenAI. 

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX -0,0 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,1 % S&P 500 mini -0,2 % a Nasdaq 100 mini -0,5 %.

Společnost CSG založila v Michiganu americkou dceřinou společnost CSG Land Systems North America, jejímž prostřednictvím bude nabízet dělostřelecké systémy, obrněné platformy a vysoce mobilní logistická vozidla.

DSPW se obchoduje poslední den s dividendou 28 Kč/akcii.

Guvernéři ECB byli ve středu na setkání v Sintře rozdělení ohledně dalšího směru sazeb. V jednom táboře byli politici, jako je hlavní ekonom Philip Lane, který varoval, že inflační síly stále pronikají ekonomikou. Jiní však byli povzbuzeni klesajícími cenami ropy a nebyli přesvědčeni o následných cenových šocích. Debata při dalším politickém rozhodnutí unie koncem tohoto měsíce se tak může vyostřit.

Spojené státy ve středu odmítly prodloužit dohodu o volném obchodu s Kanadou a Mexikem o 16 let a místo toho se rozhodly zahájit třístranná jednání o jejím osudu. Nejistota ohledně budoucnosti dohody pravděpodobně zkomplikuje společnostem podnikajícím na celém kontinentu. Dohoda mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou (USMCA) vstoupila v platnost v roce 2020 za prvního funkčního období amerického prezidenta Donalda Trumpa, kdy nahradila Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA) z roku 1994.

Výprodej akcií polovodičových společností se rozšířil i do Jižní Koreje a oživil obavy, že prudký růst akcií umělé inteligence v letošním roce mohl zajít příliš daleko a příliš rychle. Navíc zprávy o tom, že Apple jedná o koupi čipů od dvou čínských výrobců polovodičů, také zatížily regionální výrobce čipů. Index Kospi klesal o 8 % poté, co se čipař SK Hynix propadl o 14 %.

Společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, zvažuje předání pětiprocentního podílu ve firmě americké vládě. Generální ředitel společnosti Sam Altman prý odprodej podílu navrhoval už v raných fázích rozhovorů s administrativou prezidenta Donalda Trumpa. Podle listu FT by krok pomohl zajistit dobré vztahy s Trumpovou administrativou. Zároveň může jít o pokus zastavit rostoucí odpor americké veřejnosti vůči technologii AI sdílením výdělků s ní. Nicméně OpenAI ani další podobné společnosti zisků nedosahují, naopak jsou financovány masivními dluhy.

KNDS odložila svou IPO, čímž zastavila jeden z největších debutů v Evropě v posledních letech. Společnost se odvolala na volatilitu v obranném sektoru v regionu a uvedla, že akcionáři chtějí proces obnovit, až se zlepší tržní podmínky.

 
 

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