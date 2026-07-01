Slabý jen doléhá na americké dluhopisy, zatímco akcie si vybírají přestávku v růstu

Pozornost investorů se sice nadále soustředí na technologické akcie, podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka však stojí za větší pozornost vývoj na dluhopisovém trhu. Výnosy amerických státních dluhopisů v posledních dnech výrazně vzrostly, a to navzdory poklesu inflačních očekávání i cen ropy. Za neobvyklým pohybem může stát Japonsko, jehož měnová politika a případné intervence na podporu jenu mají potenciál ovlivnit globální toky kapitálu i náladu na finančních trzích.
Zatímco hlavní pozornost stále míří na formu obnoveného zájmu o technologické akcie, momentálně je podle nás zajímavější výrazný nárůst výnosů amerických dluhopisů. Proběhl včera odpoledne napříč křivkou, přičemž 10Y výnos se posunul nahoru rovnou o 10 bps. Data o vyšším počtu otevřených pracovních pozic tento pohyb podpořila jen mírně, neboť tržní reakce časově zveřejnění dat moc neodpovídá. Během dneška dochází k poklesu cen ropy o více než procento, ovšem výnosy své pozice drží. Dosud přitom dluhopisy na ropu reagovaly celkem pravidelně.
Důvodem je, že nárůst výnosů nebyl tažen inflačními očekáváními - ta naopak včera citelně klesla. Na kratším konci trh stále více sází na zvýšení sazeb Fedu, přičemž v kotacích je nyní už říjnový termín. V tomto smyslu bude určitě zajímavé dnešní odpolední vystoupení Kevina Warshe. Očekávání vyšších sazeb typicky snižuje inflační očekávání s tendencí tlačit delší konec křivky níž, ale tentokrát nominální výnos naopak stoupá. A důvod je podle nás třeba hledat v Japonsku.
Japonský jen sice nenabírá další ztráty, ale jeho kurz k dolaru zůstává u 162,7 a je dost slabý na to, aby dotlačil BoJ k další intervenci. To znamená k dalšímu prodeji především amerických dluhopisů, jichž je Japonsko největším zahraničním vlastníkem. Za květen japonské devizové rezervy klesly o 75 mld. USD, což naznačuje, že centrální banka průběžně podporuje domácí měnu. Pokud v tom bude pokračovat, těžko půjde o malý objem. A pokud bude chtít intervence utlumit, ke slovu se podle nás dostává urychlení plánu na zvyšování úrokových sazeb. Ty se beztak nacházejí stále nízko a neodpovídají inflačnímu vývoji ani rizikům pro inflaci z fiskální strany. V případě vyšších sazeb by dopad na americké dluhopisy nebyl přímý, ale částečně by se negativní efekt rovněž dostavil skrze stahování japonského kapitálu domů.
Japonský problém se vrací opakovaně a přichází v době, kdy poptávka po financování narůstá ze strany západních vlád i velkých firem. Japonský kapitál přitom hraje ve světě důležitou roli a sazby BoJ určují cenu financování carry obchodů, na nichž závisí část poptávky po amerických dluhopisech. Proto se výnosy japonských dluhopisů znovu stávají důležitou proměnnou, kterou je třeba sledovat. Jejich pohyb bude mít tendenci ovlivňovat výnosy americké a případně se promítat i do nálady na trzích obecně.
Co se týče akcií, po dvoudenní jízdě tažené nepřekvapivě znovu technologiemi to vypadá na přestávku. Evropské akciové trhy jsou vesměs mírně v červeném. Platí to pro indexy FTSE100, CAC40, AEX i jižní křídlo eurozóny, na druhé straně se vymyká DAX s růstem o 0,3 pct. Do čela růstu se postavil , který získal zakázku na dodávku munice na Ukrajinu. Americké futures pak naznačují, že v zámoří by úvod mohl být negativní při poklesu zhruba o půl procenta na Nasdaqu.
Dolar proti euru posiluje pod 1,1400, zlato se opět zanořilo pod 4000 USD. Koruna zůstává vůči euru stabilní, zatímco spolu s ním lehce slábne proti dolaru.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:04 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2597
|-0.0098
|24.2891
|24.2498
|CZK/USD
|21.3000
|0.2872
|21.3125
|21.2360
|HUF/EUR
|356.2757
|0.1811
|357.1649
|355.5036
|PLN/EUR
|4.2946
|-0.1027
|4.3065
|4.2935
|CNY/EUR
|7.7385
|-0.2888
|7.7615
|7.7353
|JPY/EUR
|185.3180
|-0.2019
|185.7752
|185.2476
|JPY/USD
|162.7235
|0.0978
|162.8390
|162.5290
|GBP/EUR
|0.8598
|-0.1973
|0.8619
|0.8593
|CHF/EUR
|0.9229
|-0.0179
|0.9237
|0.9225
|NOK/EUR
|11.3199
|0.0190
|11.3434
|11.3116
|SEK/EUR
|11.0985
|0.2029
|11.1129
|11.0748
| USD/EUR
|1.1388
|-0.2955
|1.1423
|1.1385
|AUD/USD
|1.4516
|0.4220
|1.4528
|1.4449
|CAD/USD
|1.4224
|0.1951
|1.4225
|1.4194