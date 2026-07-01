Meta plánuje prodej přebytečného výpočetního výkonu. Akcie rostou o 6 %

Společnost Meta Platforms připravuje plány na cloudový infrastrukturní byznys, který bude nabízet přístup k výpočetní kapacitě pro umělou inteligenci a k AI modelům, informuje agentura Bloomberg. Meta tím vstupuje do nové oblasti konkurence s lídry odvětví, jako jsou Web Services, Azure a Cloud
Meta, která se snaží rychle zajistit drahá datová centra a další infrastrukturu pro rozvoj svých AI ambicí, buduje nový byznys s cílem generovat příjmy z prodeje přebytečného výpočetního výkonu externím zákazníkům, uvedly zdroje obeznámené s plánem.
Jedna z možností zahrnuje prodej přístupu k různým AI modelům běžícím na infrastruktuře Meta, podobně jako služba Bedrock od AWS. Meta by provozovala datová centra a čipy, které tyto modely pohánějí, včetně vlastních modelů Muse Spark, a účtovala by vývojářům za jejich využívání.
Společnost také zvažuje prodej „surové“ výpočetní kapacity, podobně jako tzv. neocloud firmy, například CoreWeave. Tyto nové aktivity spadají pod interní iniciativu Meta Compute, která má na starosti budování a správu AI infrastruktury. Projekt vedou Santosh Janardhan (šéf infrastruktury), Daniel Gross (Meta Superintelligence Labs) a prezidentka Meta Dina Powell .
Mluvčí společnosti se k věci odmítl vyjádřit a strategie je stále ve fázi vývoje.
Meta učinila z vývoje „superinteligence“ hlavní prioritu a zavázala se investovat stovky miliard dolarů do datových center a další AI infrastruktury, včetně drahých čipů. Tyto investice vyvolávají mezi investory obavy, jak rychle se firmě vrátí. Meta navíc uzavřela velké výpočetní kontrakty s firmami jako CoreWeave, a .
Cloudový byznys by mohl být jedním ze způsobů, jak tyto investice monetizovat. AWS, Azure i Cloud budovaly své platformy desítky let a dnes generují desítky miliard dolarů čtvrtletních tržeb díky pronájmu výpočetní kapacity, úložišť a softwaru přes internet.
S rostoucí poptávkou po AI se tito poskytovatelé zaměřili i na pronájem specializovaných čipů potřebných pro trénování a provoz AI modelů. Jde však o velmi komplexní byznys, který vyžaduje rozsáhlou infrastrukturu, software, obchodní týmy i zákaznickou podporu.
Nově se do tohoto prostoru zapojuje například SpaceX Elona Muska, která po akvizici startupu xAI pronajímá přístup ke svému datovému centru v Memphisu a uzavírá partnerství s firmami jako Anthropic. Podle odhadů Bloomberg Intelligence by tento model mohl generovat více než 50 miliard dolarů ročně do roku 2028 a až 100 miliard dolarů do roku 2030.
Generální ředitel Mety Mark Zuckerberg už dříve naznačil, že firma zvažuje prodej přebytečné výpočetní kapacity nebo i API služby, kde by zákazníci platili za využití AI, obvykle měřené v tzv. „tokenech“ (množství zpracovaných dat).
„Je to rozhodně ve hře,“ uvedl Zuckerberg během hovoru s investory v květnu. „Téměř každý týden nás oslovují firmy, zda bychom mohli nabídnout API služby, nebo zda od nás mohou koupit výpočetní kapacitu za vyšší cenu, než jsme ji pořídili," dodal.
Zatím to ale Meta neudělala, protože očekává, že kapacitu sama využije. „Pokud ale dojdeme k tomu, že jsme investovali příliš, je to možnost, kterou máme. A to je také jeden z důvodů, proč si můžeme dovolit tyto investice,“ dodal Zuckerberg.
V prostředí rychle se vyvíjejícího závodu v oblasti AI Zuckerberg opakovaně zdůrazňuje, že odvětví trpí nedostatkem výpočetní kapacity, a věří, že Meta by měla získat co nejvíce zdrojů a jejich využití řešit později.