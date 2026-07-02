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Rozbřesk: Dosažení plánovaného schodku 310 mld. Kč není bez rizika

Rozbřesk: Dosažení plánovaného schodku 310 mld. Kč není bez rizika

02.07.2026 9:28
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Plnění státního rozpočtu zaostalo v prvním pololetí za očekáváním. Státní rozpočet hospodařil se schodkem 183,6 mld. Kč, což představuje meziroční zhoršení o zhruba 31 miliard. V červnu přitom typicky dochází ke stabilizaci nebo lehkému zlepšení salda díky úhradě záloh na dani z příjmů právnických osob – letos se však schodek oproti květnu prohloubil o více než 13 mld. Kč.

Příjmy státního rozpočtu meziročně vzrostly o 4 %, především zásluhou vyššího výběru pojistného (+6,4 %) a také příjmů z Evropské unie (+36,5 %). Na růstu daňového inkasa se podílely jak daně z příjmů fyzických osob, kde se promítá svižná mzdová dynamika, tak i korporátní daně díky úhradě čtvrtletních a pololetních záloh a částečnému vyrovnání daně za rok 2025. Oproti minulému roku však na příjmové straně chybí zhruba 21 mld. Kč daně z neočekávaných zisků.

Výdaje rozpočtu vzrostly meziročně o 6,2 %, z podstatné části kvůli běžným výdajům – tedy zejména sociálních dávek (důchody) a dočasně vyšších plateb za státní pojištěnce. O zhruba 9 % vzrostly meziročně výdaje na platy v souvislosti s vládou schváleným navýšením odměňování státních zaměstnanců. Zároveň se zvýšily i výdaje na obsluhu rostoucího státního dluhu, meziročně přibližně o 6 % na 50,7 mld. Kč. Kapitálové výdaje rostou meziročně nadprůměrným tempem – jde zejména o výdaje na dopravní infrastrukturu a nákupy Ministerstva obrany.

Plnění rozpočtu za první polovinu roku ukazuje, že dosažení plánovaného schodku 310 miliard korun není bez rizik. Ve druhé polovině roku bude zásadní, zda vláda dokáže udržet na uzdě výdajovou stranu rozpočtu, která se v posledních dvou měsících dostává pod citelný tlak. Z hlediska příjmů je povzbudivou zprávou deeskalace konfliktu na Blízkém východě – ta snižuje riziko další negativní revize hospodářského růstu a následně i slabšího daňového inkasa.

S daleko větším otazníkem hledíme do roku 2027, pro který si vláda podstatným rozvolněním fiskálních pravidel otevřela dveře k ještě vyššímu rozpočtovému schodku nad hranicí 350 mld. Kč. Jednání o návrhu rozpočtu proto budeme pozorně sledovat, zejména zda se naplní vládní záměry v oblasti vyšších investic a nakolik vyšší zadlužení skutečně skončí v produktivních výdajích, nikoli v běžném provozu státu.

TRHY

Koruna

Ani nad očekávání lepší nálada v tuzemském průmyslu, ani horší výsledek hospodaření státního rozpočtu za první polovinu letošního roku nepřinesly na korunový trh výraznější impuls. Tuzemská měna se tak na frontě s eurem obchoduje v těsné blízkosti již delší dobu oblíbené hranice 24,20 a nevypadá to, že by se na začátku prázdnin měla pouštět do větších akcí.

Eurodolar

Na eurodolaru pokračuje prázdninový provoz, který nenarušila ani důležitá data (inflace v eurozóně, americký ADP a ISM v průmyslu), ani výroky centrálních bankéřů, kteří jsou na pravidelném sletu organizovaném ECB v portugalské Sintře. Zde si také svoji mezinárodní premiéru na postu šéfa Fedu odbyl Kevin Warsh. Trhy se však z jeho úst nic zásadního směrem k červencovému zasedání Fedu nedozvěděly.

Oficiální statistiky z trhu práce v USA nebudou tentokrát zveřejněny v pátek, ale již ve čtvrtek (tj. dnes odpoledne). Náš odhad tvorby nových pracovních míst leží blízko trhu (tedy nad 100 tisíci), přičemž včerejší ADP report nesignalizoval žádné překvapení. Každopádně i nepatrný pokles míry nezaměstnanosti by mohl být pro trhy významný (a vedl by pravděpodobně k vyšším sazbám a silnějšímu dolaru).

 

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