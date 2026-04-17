Český státní dluh v prvním čtvrtletí vzrostl o 42,3 mld. Kč na 3,72 bilionu Kč

Český státní dluh v prvním čtvrtletí vzrostl o 42,3 miliardy korun na rekordních 3,72 bilionu korun. Ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu to dnes uvedlo ministerstvo financí. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 340.771 korun. Míra zadlužení se od počátku roku nezměnila, nadále činí 43 procent hrubého domácího produktu (HDP).
Za zvýšením státního dluhu stojí podle ministerstva především prodej státních dluhopisů kvůli pokrytí splátek dluhu a průběžnému krytí schodku státního rozpočtu. Ke konci března byl rozpočet v deficitu 27,6 miliardy korun.
Schválený státní rozpočet na letošní rok předpokládá, že do konce roku státní dluh vzroste na 3,991 bilionu korun. Míra zadlužení by se měla zvýšit na 44,6 procenta HDP.
V prvním čtvrtletí prodalo ministerstvo v aukcích na primárním trhu střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy celkem za 73,1 miliardy korun. Kromě toho prodalo při obchodech na sekundárním trhu obligace za 57,2 miliardy korun. Dále ministerstvo prodalo státní pokladniční poukázky, tedy cenné papíry se splatností kratší než jeden rok, za 26,5 miliardy korun. Na konci února ministerstvo řádně splatilo státní dluhopisy za 67,9 miliardy korun, pokladniční poukázky v prvním čtvrtletí splatné nebyly.
Výdaje na obsluhu státního dluhu v prvním čtvrtletí dosáhly 15,7 miliardy korun. Ve srovnání s loňským prvním kvartálem klesly o čtyři procenta. Za celý rok by podle ministerstva měly dosáhnout 110 miliard korun po loňských 98,1 miliardy korun.
České státní dluhopisy mají průměrnou dobu splatnosti 6,2 roku. Je to blízko strategického cíle ministerstva financí, který je stanoven na 6,5 roku. Největší část českých státních dluhopisů drží domácí banky, zhruba čtvrtinu drží zahraniční subjekty.
Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.