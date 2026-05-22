Češi berou státní dluhopisy útokem. Vybralo se už přes 20 miliard

22.05.2026 16:56
Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

Ministerstvo financí hlásí rekordní zájem o Dluhopisy Republiky a chystá se navyšovat celkové objemy plánovaných emisí. Jedním z partnerů, kde lze dluhopisy získat, je skupina ČSOB a její vybrané bankovní pobočky. Občané mohou dluhopisy upisovat od minulého čtvrtka, přičemž již týden po zahájení upisovacího období celkové objednávky překročily původní hranici 20 miliard korun.

Zájemci mohou aktuálně vybírat ze tří emisí: fixní státní dluhopis se splatností pět let a výnosem 4,54 % ročně, proti-inflační dluhopisy se splatnostní pět let a Flexi Bond s počátečním výnosem 3,5 % ročně a splatností tři měsíce. Jednotlivé emise lze upisovat do 28. června za maximálně 3 miliony korun, v součtu lze tedy investovat až devět milionů.

V případě pětiletých splatností se výnos jednou ročně automaticky reinvestuje, čímž se postupně zvyšuje jistina a výnos z připisovaných úroků. V případě tříměsíčního flexi bondu mají investoři po třech měsících investovanou částku vybrat; pokud tak neučiní, dojde k automatickému rolování bondu. Rolováním investoři obdrží nový Flexi Bond za částu odpovídající součtu původní jistiny a připsaného úroku.

Důležité je, že úroková sazba 3,5 % p.a. u Flexi Bondu není dlouhodobě fixní. Jde o minimální výnos platný pouze pro aktuální upisovací období. Pokud bude dvoutýdenní repo sazba ČNB ke konci upisovacího období vyšší, stanoví se výnos na úrovní této sazby. Každé tři měsíce se výnos přepočítává podle aktuální tržní situace.

V případě protiinflačních dluhopisů se roční výnos odvíjí od květnové meziroční inflace. Velkou výhodou pro investory je, že výnosy všech emisí jsou, na rozdíl od spořících účtu či termínovaných vkladů, osvobozeny od daně z příjmů.

Jak nové státní dluhopisy nakoupit?

Napřímo se Dluhopisy Republiky prodávají přes web Státní pokladny. Jedinou podmínkou pro přístup a založení účtu je ověření identity přes Bank ID nebo Mobilní klíč eGovernmentu. Pro všechny, kdo již majetkový účet mají, se nic nemění. Všechny nabízené dluhopisy lze také získat na vybraných pobočkách ČSOB.

Podle Martina Uhera, makléře Patria Finance, zájem o dluhopisy obecně poslední dobou roste. Vedle standardních a veřejně obchodovaných státních dluhopisů pozoroval velký zájem například o emise firem jako KKCG, Emma Capital, Dr. Max nebo pojišťovna Direct. „Korporátní dluhopisy nabízíme investorům formou primárního úpisu i na bázi denního obchodování," řekl makléř.

Z nové emise dluhopisů pro občany mu přijde zajímavý především Flexi Bond, který je podle něj vhodný pro investory čekající na vhodnou příležitost. Zbylé dva dluhopisy jsou pak vhodnou volbou pro opravdu konzervativní investory, kteří hledají alternativu k tradičním bankovním produktům nebo chtějí ochránit hodnotu peněz před inflací.

Protiinflační dluhopisy se osvědčily zejména během poslední inflační vlny, která vrcholila v druhé polovině roku 2022. Inflaci tehdy výrazně zvyšovaly ceny energií a množství levných peněz v ekonomice pramenících z covidových podpůrných balíčků.

Obavy z vysoké inflace mezi investory opět rozšířila aktuální geopolitická situace, kterou formuje vývoj konfliktu mezi USA a Íránem. Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka ale podobně silná inflační vlna jako v letech 2021–2022 není pravděpodobná. „Inflace je sice na vzestupu, zůstává však výrazně nižší než minulosti,“ říká analytik s tím, že rizika nyní vidí zejména v energetickém šoku. „Každopádně i v budoucnu mohou přicházet nové šoky z globální ekonomiky, které inflaci zvednou, takže zajištění proti inflaci dává smysl a investoři ho nejspíš budou vyhledávat,“ dodává Vlk s tím, že právě ochrana peněz před inflací je častým cílem českého konzervativního investora.

Na vrcholu krize se inflace vyšplhala až k 18 procentům a na protiinflační dluhopisy se snesla řada chvály. Zároveň se ale objevovala kritika, že stát vyplácí investorům příliš vysoké úroky ná úkor státního rozpočtu. Řešilo se také, že stát vyjde financování rozpočtu skrze retailové investory výrazně draž než v případě emisí určených pro institucionální investory.

Podle Vlka ale i tentokrát hrozí, že stát v případě vysoké inflace zaplatí více. Výhodou dluhopisů pro retail je však diversifikace věřitelů. Domácnosti držící státní dluhopisy se chovají stabilně a zároveň jsou motivovány držet dluhopisy do splatnosti, což financování přispěje větší předvídatelností. Držitelé pětiletých emisí sice mohou požádat o předčasné vyplacení jednou za rok, nicméně přijdou o nejvyšší část výnosu, která se logicky připisuje až na konci splatnosti.

V případě protiinflačních dluhopisů je při předčasném splacení roční výnos zastropovaný na pěti procentech. Pokud se tedy investor rozhodne se dluhopisů zbavit, dostane za každý rok výnos ve výši skutečné inflace, maximálně však 5 %.

Naopak při držení do splatnosti je stát zavázán vyplatit výnos odpovídající skutečné inflaci v jednotlivých letech a bonus, který odpovídá součtu všech meziročních inflací nad 5 %. Pokud by byla inflace například stabilně 6 %, rozdíl jednoho procentního bodu nad pětiprocentní hranicí se sčítá a investor jej získá jako jednorázový bonus na konci investice.

Nástroje, které motivují dluhopisy držet dlouhodobě jsou zároveň jejich nevýhodou. Cenné papíry obchodované na denní bázi lze většinou bezproblému kdykoliv prodat. Pokud investoři drží pouze Dluhopisy Republiky, jsou omezeni na úzké okno, kdy lze o výplatu zažádat, což ubírá na flexibilitě v případě, že jsou vázané prostředky potřeba jinde nebo pokud se na trhu objeví lepší investiční příležitost, na kterou je třeba rychle reagovat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

