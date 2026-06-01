Detail - články
Rozpočet v květnu: hluboký deficit a ještě horší výhled

01.06.2026 15:11
Autor: Dominik Rusinko, Patria Finance

Hospodaření státního rozpočtu skončilo ke konci května schodkem 170,2 mld. . V meziročním srovnání jde o téměř totožný deficit jako loni, poté, co v prvních měsících roku omezoval vládní výdaje režim rozpočtového provizoria. Zatímco rozpočtové příjmy rostly meziročním tempem 5,7 %, výdaje státního rozpočtu se zvýšily o 4,7 %.

Na straně rozpočtových příjmů hrají hlavní roli vyšší daňové příjmy v kombinaci s vyšším inkasem pojistného, což odráží stále svižný mzdový vývoj v tuzemské ekonomice. Do inkasa daně z přidané hodnoty se zároveň promítají rostoucí spotřební výdaje domácností. Meziročně vzrostly také příjmy ze spotřební daně z minerálních olejů, kde se zatím neprojevilo dočasné snížení spotřební daně na naftu vzhledem k pozdější splatnosti této daně.

Růst výdajů státního rozpočtu táhly běžné výdaje v čele s vyššími sociálními dávkami, platbami za státní pojištěnce a odvody do rozpočtu EU. Kapitálové výdaje se tradičně na začátku roku rozbíhají pomaleji, a to i kvůli rozpočtovému provizoriu – jejich realizace by měla nabrat sílu zejména ve druhé polovině roku. Náklady na obsluhu státního dluhu sice meziročně mírně klesly, to je však dáno specifickým splátkovým kalendářem. Za celý rok očekáváme tyto výdaje na rekordní úrovni 110 mld. .

Pro letošní rok vláda plánuje rozpočtový schodek v rozsahu 310 mld. . Hlavním rizikem plnění je z našeho pohledu kondice tuzemské ekonomiky – zejména pokud by mělo v důsledku blízkovýchodního konfliktu dojít k dalšímu přepisování očekávaného růstu pod 2 %. 
Z pohledu finančních trhů a ratingových agentur však bude ještě důležitější výše rozpočtového deficitu v roce 2027. Odhadujeme další prohloubení schodku do rozmezí 350-400 mld. korun, v závislosti na tom, jak ambiciózní budou výdajové priority vlády. Za velmi problematické považujeme rozvolnění fiskálních pravidel, které vládní koalice schválila v Poslanecké sněmovně. Faktická absence rozpočtové brzdy totiž otevírá cestu k výrazně vyššímu nárůstu zadlužení a zároveň ohrožuje dlouhodobou rozpočtovou disciplínu. 


 

Váš názor
  • Přidat názor
    anobankrotáři
    01.06.2026 16:56

    takže ofiko -170, jenže došlo ještě jako doplatek 40 mld z EU z lonského roku, 1Q bylo provizorium, takže uspora cca 30-40 mld a ještě se vybralo o 40 mld více na všech daních, at počítám jak počítám tak mi vyšlo -290 už v květnu no konec roku bude zzzuuuupeeer :o)
    Mike -Green D. is killing Europe
    • Přidat názor
      Milkimaus
      01.06.2026 17:09

      https://www.facebook.com/SeznamZpravy/posts/-mal%C3%A1-dotace-zna%C4%8Dn%C3%BD-probl%C3%A9m-pro-havl%C3%AD%C4%8Dkovo-ministerstvo-zat%C3%ADmco-karel-havl%C3%AD%C4%8Dek-s/1435280071968833/
      Velkamedvědice
      • Přidat názor
        všci kradnů i ten čez asi ukradnů
        01.06.2026 17:22

        čus kámo, to víš 4 mega je sice jen na plavky ale blbý dává, blbější nebere
        Mike -Green D. is killing Europe
  • Přidat názor
     
    01.06.2026 15:22

    Vláda už třetí měsíc (!) snižuje spotřební daň na naftu na minimální možnou částku osmi korun za litr. ...Naposledy ji schválila před týdnem, s platností do konce června. V médiích se to objevilo jako už skoro rutinní informace. .....Také Alena Schillerová se znovu vyjádřila jako přes kopírák: „Globální situace na trhu s pohonnými hmotami zůstává kvůli napětí na Blízkém východě nadále velmi složitá.“ A jede se dál......... Takže všechno v pořádku, máme si zvyknout, že takhle se to dělá? ....Že vláda, když nás začne tlačit cenovka, podsune pohodlný polštář? To sotva. Snížení spotřební daně na naftu je ve skutečnosti velmi kontroverzní opatření a vláda ho používá způsobem, který začíná být neobhajitelný........https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-z-promijeni-naftove-dane-se-stal-novy-normal-je-cas-to-ukoncit-307167
    SFX
    • Přidat názor
       
      01.06.2026 15:28

      ...Ropná krize je sice nepříjemná, krušná a potenciálně nebezpečná, jen to není výbuch sopky uprostřed střední Evropy. .....Zákon z dobrých důvodů napovídá, že mimořádnou událostí se myslí „zejména živelní“, rozuměj katastrofa......... Jistě, mimořádností nemusí být jen povodeň nebo pandemie, ale také válka. Jenže dění na Blízkém východě - kde od dubna trvá íránsko-americké příměří - parametrů mimořádné události dosahuje jen stěží. .....Neohrožuje bezprostředně naši bezpečnost. Už nepůsobí „šok“, protože ceny ropy kolísají kolem zhruba stejné, poměrně vysoké úrovně, ale není v tom náhlá dramatická změna........ Jde o velkou globální událost s dlouhodobými riziky. Se kterými se čeští politici zatím mohou vyrovnat i bez krajních, a přitom setrvalých opatření. Jako je snížení daně.
      SFX
