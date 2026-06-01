Rozpočet v květnu: hluboký deficit a ještě horší výhled

...Ropná krize je sice nepříjemná, krušná a potenciálně nebezpečná, jen to není výbuch sopky uprostřed střední Evropy. .....Zákon z dobrých důvodů napovídá, že mimořádnou událostí se myslí „zejména živelní“, rozuměj katastrofa......... Jistě, mimořádností nemusí být jen povodeň nebo pandemie, ale také válka. Jenže dění na Blízkém východě - kde od dubna trvá íránsko-americké příměří - parametrů mimořádné události dosahuje jen stěží. .....Neohrožuje bezprostředně naši bezpečnost. Už nepůsobí „šok“, protože ceny ropy kolísají kolem zhruba stejné, poměrně vysoké úrovně, ale není v tom náhlá dramatická změna........ Jde o velkou globální událost s dlouhodobými riziky. Se kterými se čeští politici zatím mohou vyrovnat i bez krajních, a přitom setrvalých opatření. Jako je snížení daně.
