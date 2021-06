Jan Bureš: Co bude hýbat kurzem české koruny a kde ji čekat na konci roku?

Tempo hospodářského růstu v Česku. Výše úrokových sazeb v Česku a tempo, jakým je Česká národní banka bude zvyšovat. Míra zajištění tuzemských exportérů. Vývoj na globálních trzích a to, jakým způsobem trhy reflektují riziková aktiva, ke kterým se česká koruna stále počítá. To jsou čtyři zásadní faktory, které určují a budou určovat směr vývoje české koruny podle hlavního ekonoma Patria Finance Jana Bureše. Co tedy na koruně čekat? Poslechněte si Jana Bureše a kolegy z Finančních trhů ČSOB.

„Vyhlídky české ekonomiky jsou veskrze pozitivní, čekáme, že zrychlená vakcinace umožní trvalé oživení české ekonomiky ve druhé polovině tohoto roku. Věříme, že tempo růstu bude o něco rychlejší než v eurozóně i díky poměrně vysokým zadržovaným úsporám, které české domácnosti vytvořily v průběhu pandemie. To je pro korunu plus,“ soudí Jan Bureš.

Když se podíváme na míru zajištění u českých exportérů, je to podle Jana Bureše příběh až překvapivý. „Od druhé poloviny roku 2020 jsou nahoru zakázky exportně orientovaných podniků v průmyslu, na druhou stranu míra zajištění proti kurzovým rizikům šla dolů nepřetržitě až do roku 2021 a v tuto chvíli je nejnižší za čtyři roky. Český export není připraven na další zisky koruny,“ soudí a varuje Jan Bureš. Exportéři podle něj nakonec pomohou koruně k dalšímu posunu směrem vpřed.

Česká národní banka? Sazby bude zvyšovat. Pro korunu je to směr k vyšším úrovním.

Čeho se tedy na vývoji české koruny obávat? Podle Jana Bureše globálního vývoje. Možným problémem se snižující se pravděpodobností je nový kmen covidu a tak vzestup pandemie. Druhým rizikem je opravdu silný vzestup globální inflace, který by donutil velké centrální banky typu Fed a ECB.

Kde vidí Jan Bureš kurz koruny?

Na konci roku 2021 lehce nad úrovní 25,00 k euru a to po dvou růstech sazeb (klíčové dvoutýdenní reposazby) ČNB vždy o 25 bodů letos a před dalšími třemi v příštím roce. Očekávání trhu jsou přitom v tomto směru ještě agresívnější, započítávají nejméně jedno další zvýšení o 25 bps.

EURCZK: Interaktivní graf Patria.cz