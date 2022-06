Proč do nás investovat? Odpověď je stejná s tou, proč firmu neprodám, říká Artur Gevorkyan

Kapacity, kapacity a ještě jednou kapacity, odpověděl v rozhovoru pro Patria.cz pan Artur Gevorkyan, ředitel a majoritní vlastník světového lídra technologie práškové metalurgie Gevorkyan na otázku, na co firma využije peníze, které získá v případě úspěšného úpisu akcií na trhu START pražské burzy od investorů. Rozhovor jsme natočili přímo ve vývojovém a výrobním areálu firmy ve slovenské Vlkanové, do kterého teď s námi můžete nahlédnout. Společnost GEVORKYAN zahájila včera 1. června primární veřejnou nabídku akcií prostřednictvím trhu START Burzy cenných papírů Praha s cílem získat finanční prostředky z této nabídky ve výši 35 milionů EUR, v přepočtu zhruba 860 milionů korun. Cenové rozpětí je 248 až 302 Kč/akcie, lotem je 100 ks. V případě úspěchu celého úpisu se společnost GEVORKYAN stane na trhu START prvním emitentem se sídlem ve Slovenské republice a zároveň se bude jednat o potenciálně největší emisi na tomto trhu. Akcie lze snadno získat také přes Patria Finance, zadávat nákupní pokyny je možné přímo v obchodní platformě Webtrader.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

"Prášková metalurgie je fantastickou technologií v tom, že umožňuje zhotovit výrobek rovnou do čista bez dodatečného opracování a zároveň vyvinout a určit materiál přesně takový, jaký potřebujete. Už od začátku procesu víte přesně, z čeho to bude, zatímco u klasických metod volíte z dostupných materiálů. Je to jako koupit zmrazenou pizzu, anebo si nakoupit přesné ingredience a z nich udělat pizzu přesně takovou, jakou chcete,“ přibližuje v rozhovoru s Patria.cz Artur Gevorkyan byznys, ve kterém roky podniká a firmu a její celosvětové postavení rozvíjí.

„Začátky firmy byly spojeny s rozbíháním firmy s desítkami dolarů a každému zákazníkovi jsme museli říci ano, od počátku přizpůsobovat naše řešení konkrétnímu požadavku konkrétního klienta. Díky tomu dnes dodáváme pro velmi rozmanitá odvětví – málokdo dodává pro kosmetický průmysl, medicínu, ropný průmysl. Dodáváme pro automobilový průmysl, ruční nástroje,“ říká na mimořádnou rozkročenost firmy ve srovnání s klasickými konkurenty v kovovýrobě, kde často dominuje automobilový průmysl až do 100 % zakázek. „U nás to držíme do třetiny,“ zmiňuje.

Globální lídr práškové metalurgie GEVORKYAN upisuje akcie na trh START. Podrobnosti a jak je získat



Firma má jasno o svém odbytu na roky až desítky let dopředu, nezbytně ale potřebuje vybudovat nové zázemí. „Potřebujeme kapacity a máme dvě možnosti. Prodat firmu a získat peníze od jednoho strategického partnera, který bude do strategie firmy zasahovat. Já chci více partnerů, abychom my mohli pokračovat ve strategii, která nám dává jistotu toho, že přesně více, co budeme produkovat za sedm, osm, deset let. Pražská burza je v tomto směru pro nás logickou volbou,“ uvádí v rozhovoru Artur Gevorkyan.

„Kapacity, kapacity a ještě jednou kapacity,“ odpovídá pak znovu pro Patria.cz na otázku, na co budou využity zdroje, které firma z úpisu akcií na pražské burze získá. „Nestíháme dodávat a naši zákazníci v rámci projektů, které jsem vyvinuli jim na míru, nemají náhradní řešení. Potřebujeme plnit kontrakty a naše povinnosti. S ohledem na výši a délku potřebných investic Artur Gevorkyan za příliš složité a nedostupné označuje bankovní či klubové financování. „Právě na kapacity chceme využít burzu,“ uvádí. Ani před výsledkem úpisu na STARTu ale firma nezahálí. Na dotaz Patria.cz na tiskové konferenci na samém sklonku května, oznamující spuštění úpisu akcií, Artur Gevorkyan uvedl, že za poslední tři měsíce firma začala výstavbu nových hal, úspěšně doplnila vybavení novými stroji, jejichž pořízení je nejméně na evropském trhu stále složitější a testuje nové výrobní linky. Za nové a aktuálně dynamické oblasti pro momentální nárůst spolupráce označil odvětví potravinářského průmyslu díky firemní technologii 3D tisku nebo segment výrobců kol, kde prášková metalurgie dokáže násobně navýšit objem dodávek proti tradičním způsobům výroby.

Proč si jako investor koupit akcie firmy GEVORKYAN? „Odpověď je shodná s tou, proč nechci firmu prodat. Firmu znám do detailu zevnitř. Jsme vývojový dodavatel pro prakticky všechny naše velké zákazníky. Jsou to velké světové firmy, se kterými již deset, patnáct, dvacet let spolupracujeme a dnes jim umíme nabídnout řešení a projekty, které poběží další až desítky let. Představujeme stabilitu, velmi dobrou diverzifikaci dle odvětví, dle kontinentů i měn, i na straně dodavatelů. Na každý jeden vstup máme hlavního a záložního dodavatele v Evropě a naopak ve Spojených státech,“ nabízí argumenty Artur Gevorkyan. „Kdybych získal mnoho peněz (z prodeje firmy), měl bych hlavní problém s tím, že bych začal hledat něco podobně stabilního, co jsem ochutnal a vychutnal u nás. Vím, že bych měl problém něco podobného najít tak, abych zainvestoval a měl klidný spánek,“ uzavírá rozhovor s Patria.cz Artur Gevorkyan.

PROSPEKT AKCIÍ

PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Disclaimer:



Informace, které je Patria Finance povinna uveřejňovat v souladu s opatřeními proti omezení střetu zájmů, se nacházejí na https://www.patria.cz/disclaimer.html. Z prodaného objemu emise GEVORKYAN získává obchodník až 2% sales fee, které je využito ke vzdělávání klientů například formou webinářů.