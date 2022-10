Inovátor v průmyslovém internetu věcí HARDWARIO získal od investorů přes 48 milionů korun. Emise byla přeupsána, obchodování začne 24. října

Společnost HARDWARIO a.s. dnes úspěšně zakončila veřejnou nabídku svých akcií (IPO). Emise byla přeupsána o 32,47 %. Obchodování s akciemi společnosti bude zahájeno 24. října 2022, za cenu 17 Kč za akcii. Celkem bylo od investorů získáno 48 790 000 Kč.

"Dnešním dnem byla ukončena primární veřejná nabídka akcií (IPO) společnosti HARDWARIO, a.s. (ISIN CZ0005138529), českým inovátorem v oblasti internetu věcí (IoT). Minimální velikost objednávky (lot) byla stanovena na 1 000 ks akcií. Ve veřejné nabídce byl k dispozici 20 % podíl v cenovém rozpětí 17 až 25 Kč za akcii. Emise byla upsána na spodní cenové hladině a upsalo se 2 870 000 nových akcií. Hodnota společnosti po úpisu (post money valuace) činí 243 933 000 Kč. Emise byla přeupsána a díky velkému zájmu o primární úpis museli být někteří investoři v rámci alokace (přidělování upsaných akcií jednotlivým upisovatelům) tzv. kráceni, což je u úspěšných úpisů zcela standardní," stojí v prohlášení burzy.



Obchodování s novou emisí bude zahájeno 24. října 2022 v rámci pravidelné denní aukce na trhu START. Ticker emise, tedy název, pod kterým je zařazena v obchodním systému XETRA, je HWIO. Minimální obchodované množství – lot, činí 1 000 ks. Aukce emisí na trhu START probíhají denně od 9:00 do 12:30.

„Jsem neskutečně vděčný všem novým akcionářům, že důvěřují našim vizím a podpořili inovativní českou firmu, která se již dnes úspěšně prosazuje v zahraničí. Jsme titulem budoucnosti, který není pouhým příslibem, ale opírá se o celou sérii již realizovaných projektů postavených na vlastních výrobcích a službách. Nově je v portfoliu našich perspektivních zakázek rozvíjející se spolupráce s významnou americkou energetickou společností, pro kterou řešíme IoT monitoring rozsáhlé infrastruktury. Sázíme také na společné produkty s partnerem eMan, se kterým se zaměřujeme právě na energetiku. Se společností Adastra budeme digitalizovat oblast maloobchodu a naše řešení budou využívat celosvětově působící retailoví zákazníci. Podporujeme nemálo nadějných startupů a například o českém STATOTESTu budeme slýchat stále častěji. Těší nás rovněž spolupráce s univerzitami, zejména s UBC Canada, se kterou pracujeme na systému monitoringu rizik lesních požárů. Nemohu se dočkat, až budu našim akcionářům představovat konkrétní projekty, které by bez jejich podpory nevznikly. Naše akcie jsou totiž akcie s příběhem, a ty se vyplatí držet dlouhodobě,“ uvádí CEO a spoluzakladatel společnosti HARDWARIO Alan Fabik.



Mezi novými akcionáři je mnoho drobných investorů, několik významných fondů a také Národní rozvojová investiční, a.s. Získané prostředky využije HARDWARIO k posi´leni´ obchodu a marketingu v ra´mci budova´ni´ globa´lni´ distribucˇni´ si´teˇ, ale rovněž pro navýšení skladových zásob a další vývoj vlastních inovativních produktů.



„Celé období přípravy IPO a přijímání objednávek akcií bylo nesmírně náročné. V rámci přípravného procesu jsme samozřejmě i nadále rozvíjeli naše produkty a realizovali prodeje. Zvýšená propagace okolo vstupu na burzu nám navíc přivedla řadu nových zákazníků. Z tohoto nárůstu obchodních příležitostí máme obrovskou radost, srovnatelnou s úspěšným úpisem. A k tomu všemu k nám přicházejí zájemci o práci pro HARDWARIO - jak talentovaní vývojáři, tak zkušení obchodníci. Proto můžu naše IPO hodnotit jako jedno z nejlepších rozhodnutí v rámci existence firmy,“ doplňuje Pavel Hübner, CTO a spoluzakladatel společnosti.



Obchodní příležitosti pro své výrobky a služby nachází HARDWARIO v mnoha průmyslových oborech – ve výrobě, retailu, správě budov, zemědělství, lesnictví nebo zdravotnictví. Mezi koncové uživatele produktů HARDWARIO patří již dnes celá řada významných firem, jako například ŠKODA AUTO, ASAHI, ArcelorMittal, Siemens nebo Coca-Cola. Mezi technologické partnery patří operátoři mobilních sítí a společnost Microsoft. Společnost má pobočky ve Velké Británii, Polsku a USA. Plánuje také otevřít pobočku v Austrálii, která obslouží stávající i nové partnery v oblasti Pacifiku a jihovýchodní Asie.

"V oblasti průmyslového internetu věcí, kde my se pohybujeme, se nachází řešení spousty problémů, které dnes jsou, ať jsou to vysoké ceny energií nebo hledání vyšší efektivity výroby. V současnosti jsme ti, kteří pomáhají firmám přežít," uváděl v rozhovoru s Patria.cz, který se uskutečnil s počátkem IPO, Alan Fabik, CEO a zakladatel HARDWARIO s několika pobočkami ve světě, včetně Spojených států a Velké Británie. "Jdeme tam s tím, že chceme odevzdat kus sama sebe, šestiletého působení naší firmy a věříme, že nový kapitál nám pomůže realizovat ty příležitosti, které už dnes vidíme, máme je založeny, pracujeme na nich a chceme být finančně schopni je naplnit," řekl v rozhovoru v úvodu úpisu Fabik. "Jsme český inovátor a šíříme po světě české vynálezy a produkty, pražská burza je nám nejbližší," dodal.

„IoT je nesmírně atraktivním oborem. Pokud zainvestujete do HARDWARIA, stanete se součástí tohoto světa. Jako naši akcionáři se zároveň stanete našimi partnery, s čímž jsou spojeny zvláštní pobídky a výhody. Jsme hrdými Čechy, do zahraničí vstupujeme jako česká firma, prosazujeme české inovace a technologie do světa. Za dosavadních šest let našeho působení jsme si ve stabilním týmu ověřili, že společně umíme dobře fungovat a rychle reagovat na změny na trhu. Pak je to o tom, co budete mít v rukou, co to vlastně je ta akcie HARDWARIO. Podle mého partnera v čele firmy Pavla Hübnera je to odkaz. Já to vyjádření uberu, je to něco navíc nad fundament, který ve firmě je. Jsme dlouhodobý růstový titul, nejméně na několik let, nejsme určeni ke spekulacím,“ zaznělo pak z úst Alana Fabika na webináři, který po polovině úpisu uspořádala v zájmu zodpovězení všech dotazů a případných nejasností investorů Patria Finance.

